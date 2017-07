Dit gebeurt er wanneer je een maand lang je haar niet met shampoo wast

Kappers zijn ervan overtuigd dat je je haar zo min mogelijk moet wassen. Maar wat zou er gebeuren als je je haar helemaal niet meer met shampoo wast? Journalist Chanan ging de uitdaging aan.

Vroeger waste ik mijn haar elke dag, maar de afgelopen jaren heb ik dat al terug weten te brengen naar twee keer per week. Prima, volgens de kapper, maar steeds vaker zag ik op internet verhalen voorbij komen van vrouwen die hun haar al maanden of zelfs jaren niet meer hadden gewassen. Deze vrouwen volgden allemaal de ‘no-poo methode’. Deze methode, waarbij je dus helemaal geen shampoo meer gebruikt, is ontstaan omdat deze vrouwen ervan overtuigd zijn dat je haar zichzelf prima kan reinigen en helemaal geen shampoo nodig heeft. Shampoo zou er ook juist alleen maar voor zorgen dat je haar slap wordt én sneller vet. Dingen die je juist niet wilt. Door geen shampoo meer te gebruiken, gaat je haar zichzelf weer reinigen en krijg je daar stralender haar, minder vet haar en zachter haar voor terug. Dat wilde ik weleens proberen.

Klaar voor de start

Ik besloot rigoreus in te grijpen en meteen mijn haar helemaal niet meer te gaan wassen. Best heftig, want normaal moet ik na drie á vier dagen écht wel weer mijn haar wassen. Een week nadat ik mijn haar voor het laatst heb gewassen, zit het nog verrassend goed. Voor m’n gevoel is het dan wel vies, maar het ziet er écht niet uit alsof ik al een week mijn haar niet heb gewassen. Ik ‘was’ het dan natuurlijk ook wel, maar daardoor wordt het voor mijn idee echt niet zo heel veel frisser.

Wassen

Hoe ik dat doe? Dat doe ik volgens een speciaal ritueel dat ik op internet heb gevonden. Belangrijk hierbij is de borstel van echt haar. Deze borstels kun je gewoon bij de drogist kopen en zorgen ervoor dat het ‘vuil’ beter uit je haar wordt geborsteld. Voordat ik onder de douche stap, masseer ik mijn hoofdhuid goed en borstel het door met de borstel. Vervolgens spoel ik het onder de douche met heter water dan normaal uit en masseer ik ook weer mijn hoofdhuid. Vervolgens eindig ik door het met koud water te spoelen en te drogen met een t-shirt, dat zou zachter zijn voor je haar. Als het iets droger is, kam ik het door met een kam en laat ik het aan de lucht drogen.

