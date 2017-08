Dit gebeurt er wanneer je tien dagen geen suiker eet

Redacteur Irene besloot tien dagen lang suiker uit haar menu te schrappen. Zó beviel haar die periode zonder chocola, croissantjes en taart…

Veel mensen zijn net zoals ik verslaafd aan suiker. Dagelijks eet ik chocola. Ik houd van taart, in het weekend een croissantje met jam en ga zo maar door. Wat zou er gebeuren als ik daar ineens helemaal mee stop? Gaat mijn lichaam dan protesteren?

Als ik sommige websites moet geloven, moet je lichaam wennen aan de ‘nieuwe en verbeterde situatie’. Na tien dagen moeten de ontwenningsverschijnselen weg zijn. Ik ben benieuwd…

Die heerlijke reep

De eerste dag gaat me prima af tot ik ’s avonds op de bank zit met een kop thee. Hét moment waarop ik altijd chocola eet. Mijn gedachten gaan continu naar die heerlijke reep die in de kast ligt. En die ik heel erg níet zit te eten. Heb ik de tweede avond nou een beetje hoofdpijn als ik op de bank zit of verbeeld ik het me maar?

Benieuwd naar de hele ervaring van Irene? Check het artikel op Libelle Daily!

Beeld Sanoma Beeldbank