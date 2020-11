Geduld is een schone zaak en ook jij kunt het leren: 3 tips

Als je tot voor kort altijd in een permanente staat van haast verkeerde, is de (tweede) lockdown weer flink wennen. Rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan heeft plaatsgemaakt voor pas op de plaats. Niet makkelijk als je van nature weinig geduld hebt.

Wat het ook niet makkelijker maakt, is dat niemand weet hoelang we precies moeten wachten (en waarop). Als je op dit moment gek van ongeduld en frustratie thuis tegen de muren op loopt, kunnen deze tips van expert je misschien helpen.

1. Adem in (heel lang) in, adem uit

De manier waarop je ademhaalt heeft effect op je hele lichaam. Je luchtwegen, immuunsysteem, spijsverteringsstelsel, hart- en bloedvaten, alles. Omdat je je ademhaling kunt controleren, kun je het ook gebruiken als een tool om je fysieke en mentale welzijn te verbeteren.

‘Mijn favoriete manier om mijn ademhaling te gebruiken als ik gefrustreerd of ongeduldig ben is door een ‘zucht van opluchting’ te laten. Uit onderzoek blijkt dat zuchten werkt als een soort fysieke en emotionele reset. Het is een pauze in het constante patroon van ademhalen. Een zucht is twee keer zo lang inademen. Daarmee stretch je de longblaasjes, wat weer een gevoelig van troost en opluchting geeft.

Doe het als volgt:

Adem rustig in door de neus terwijl je je buik en borst uitzet. Als je de piek van je inademing bereikt hebt, adem je langzaam, zonder pauze, uit via de mond. Span daarbij niks aan. Zorg ervoor dat je inademing langer is dan normaal, omdat je dan vanzelf ook krachtig uitademt. Laat alles gaan terwijl je uitademt en gebruik het als een kans om ook andere dingen los te laten – gespannen schouders en de piekergedachtes die je zo ongeduldig maken. Herhaal het tien keer – of meer als je dat nodig hebt.

Je kunt ook proberen in het algemeen rustiger adem te halen. Als je bewust langzamer ademhaalt, schiet je lichaam automatisch in rustmodus. Ook een goede oefening om vlak voor het slapen gaan toe te passen.

2. Leer iets nieuws

Geduld is het tegenovergestelde van een instant beloning, zegt psychotherapeut Jane Haynes. Geduld heeft ook een verband met acceptatie: het is dom om je energie te verkwanselen aan iets wat je toch niet kunt veranderen. Als je het voor elkaar krijgt dat ongeduld om te zetten in acceptatie, kun je volgens Haynes deze periode zien als een avontuur – ook al heb je niet voor dat avontuur gekozen. Je hebt meer tijd om te reflecteren dan altijd maar doorrennen als een hamster in een rad.

‘Geduld is het tegenovergestelde van verveling. Dit is een goed moment om iets nieuws te leren. Of je nou voor een rijbewijs gaat of de fijne kunst van het bridgen leert. Als dat nog even te hoog gegrepen is, kun je ook toegankelijkere hobby’s kiezen zoals een wintersjaal breien of wat schilderen.’

3. Ga er niet tegen vechten

Wanneer je het gevoel hebt geen controle over een situatie te hebben, word je gespannen. Focus je daarom op dingen die je op dit moment wel kunt veranderen. Bang om ziek te worden? Zorg dat je gezond eet en voldoende beweegt. Gefrustreerd om je beperkingen in de buitenwereld? Richt je op je innerlijke wereld met een dagboek of een meditatie-app. Dingen ondernemen waarbij je zelf de touwtjes in handen hebt, geeft een sterk gevoel.

Als je continu de realiteit bevecht, ga je daar uiteindelijk aan onderdoor. Acceptatie geeft rust. Niets kan altid perfect zijn, en dingen zijn pas perfect wanneer je ze accepteert. Lukt het je de realiteit zoals die nu is te omarmen?

