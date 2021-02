Geen fan van de kleur geel? Dan heb je waarschijnlijk last van stress

De kleur geel doet je misschien meteen denken aan mooie bloemen en een heerlijke warme zomerdag, iets waar de meeste mensen blij van worden. Maar niet iedereen vindt het een mooie kleur. Heb jij dit ook? Dan kan het zijn dat je mentaal niet lekker in je vel zit.

Als kinderen schreven we altijd in elkaars vriendenboekjes wat onze lievelingskleuren waren. De een houdt meer van rood, terwijl de andere gek is op blauw. Maar wist je dat je lievelingskleur veel meer zegt over jou dan je denkt?

Kleurentaal

Onze lievelingskleuren veranderen meestal ook op zijn tijd. Dat kan heel goed te maken hebben met je humeur. Iedereen spreekt namelijk allemaal de taal van de kleuren. We snappen allemaal wat de kleuren betekenen. Als we het over groen hebben denken we al vrij snel aan bomen en aan de natuur. Terwijl rood juist weer waarschuwend is en staat voor urgentie.

Bij de kleur geel denken veel mensen aan het lekkere warme zonnetje en aan de zomer. De zon associeren we vervolgens weer met blijheid en warmte. Dit geeft ons positieve energie. Mensen die dol zijn op de kleur geel zijn dan vaak ook mensen die positief in het leven staan. Uit onderzoek is gebleken dat deze mensen ook minder snel last hebben van depressies of angsten dan mensen die de gele kleur foeilelijk vinden.

Stress

Dit koppelen we automatisch aan stress. Als je de laatste tijd erg gestrest bent, heb je vaak ook geen behoefte aan veel en uitbundige kleuren, zoals geel. Je hebt dan juist meer behoefte aan ontspanning en rust, ook voor je ogen. Daarom neigen deze mensen vaak meer naar de wat rustigere kleuren zoals groen en blauw.

Toch raden we het wel aan om in een stressvolle periode meer geel op te zoeken in je omgeving. De opvallende kleur kan namelijk ten goede komen voor je denkproces en stimuleert ook je zenuwstelsel. En ga niet meteen halsoverkop je hele werkplek geel verven, dat is iets te enthousiast. Probeer eens wat gele accessoires op je bureau of gun jezelf wat meer zonlicht.

Bron: Libelle | Beeld: GettyImages