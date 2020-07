1 op de 100 vrouwen voelt geen pijn tijdens bevalling dankzij dit gen

Dat bevallen doorgaans een (behoorlijk) pijnlijke onderneming is, staat als een paal boven water. Toch zijn er ook vrouwen voor wie dat hele bevallen een fluitje van een cent is. Vrouwen die niet eens vragen om een béétje pijnstilling terwijl ze hun kind eruit persen: het is ongelooflijk, maar ze bestaan.

Dat viel ze ook op in het Addenbrooke ziekenhuis. Samen met de universiteit van Cambridge deden ze onderzoek naar waarom sommige vrouwen schreeuwen om een ruggenprik terwijl anderen al nagel vijlend een kind ter wereld brengen (bij wijze van). Wat blijkt: dat heeft alles te maken met genen.

Hogere pijngrens

1 op de 100 vrouwen beschikt over een bepaald gen dat ervoor zorgt dat ze een bevalling helemaal niet als pijnlijk ervaren. Om tot die conclusie te komen, onderzochten wetenschappers vrouwen die tijdens hun bevalling niet vroegen om pijnbestrijding. Na een paar ‘pijn’-testjes, vergeleken ze hun pijngrens met die van vrouwen die een vergelijkbare bevalling waren ondergaan en wel pijnbestrijding kregen.

Het zal je niet verrassing dat die eerste groep inderdaad een stuk hogere pijngrens heeft. Dat bewijst dat hun genenpakket er anders uit ziet. Het specifieke gen waar het hier om gaat, heet KCNG4. Dit gen levert een code voor een bepaald eiwit die een soort ‘poort’ vormt voor het elektrische schokje dat langs zenuwcellen trekt. Dat schokje zorgt ervoor dat je pijn of gevaar ervaart. In het geval van deze vrouwen is er sprake van een ‘defect’ waardoor er geen pijnsignaal richting de hersenen gaat.

Natuurlijke pijnstilling

“Dat defect werkt als een natuurlijke pijnstilling”, verklaart dokter John Smith, mede-auteur van het onderzoek. “Er is een sterk signaal – zoals weeën tijdens een bevalling – nodig om het aan te zwengelen. Daardoor is de kans kleiner dat het pijnsignaal de hersenen bereikt.”

Inderdaad: het leven is niet eerlijk verdeeld. Dit onderzoek betekent echter ook dat wetenschappers weer nieuwe ingangen hebben om zich te verdiepen in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen om pijn onder controle te krijgen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.