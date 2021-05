Dít is waarom je beter geen reinigingsdoekjes voor je gezicht kunt gebruiken

Na een lange werkdag eindelijk je gezicht reinigen met een reinigingsdoekje. Dit is erg makkelijk en handig, maar het blijkt niet zo onschuldig te zijn als we dachten. We leggen je hieronder uit waarom je deze doekjes voortaan beter kan laten liggen.

Droge huid

Gebruik je ook reinigingsdoekjes? En merk je dat je huid snel geïrriteerd is of dat je huid uitdroogt? Hier is een reden voor! Zo zitten er in de meeste reinigingsdoekjes niet alleen onschuldige ingrediënten zoals tonic en reinigingsmelk. De meeste reinigingsdoekjes bevatten namelijk ook alcohol en parfum en deze ingrediënten kunnen voor irritaties en een droge huid zorgen. Heb je een gevoelige huid? Dan is de kans een stuk groter dat je hier last van krijgt.

Reinigt slecht

Nog een reden om geen reinigingsdoekjes meer te gebruiken, ze reinigen je huid niet goed. Say what? Ja, reinigingsdoekjes zorgen er wel gewoon voor dat je make-up verwijderd wordt, maar óók dat er resten in je poriën blijven zitten. Hierdoor kunnen je poriën verstopt raken en kan je sneller last krijgen van mee-eters of puistjes.

Tips & Tricks

Ben je er nog steeds niet van overtuigd om de reinigingsdoekjes voortaan weg te leggen? Dan suggereren we je om goed op de ingrediënten te letten, zodat je geen doekjes koopt die parfum en alcohol bevatten. Zo zijn geurloze en hypoallergene doekjes beter geschikt voor de huid – vooral als je een gevoelige huid hebt.

De textuur van de doekjes is vaak ook te ruw voor je huid en kunnen ervoor zorgen dat de beschermende laag van je huid beschadigd wordt. Let er dus op dat je niet té hard schrobt tijdens het schoonmaken. Zo voorkom je dat je huid gevoeliger wordt voor UV-straling én vervuilende deeltjes.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Vriendin| Beeld: Getty