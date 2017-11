Geen zin om te scheren? Mannen vinden dat wintervachtje blijkbaar niet erg

In de zomer houden we ons beenhaar keurig bij, maar zodra we onze benen bedekken met lange broeken en panty’s, scheren we eigenlijk alleen nog voor onze partner. Toch? Ook daarvoor hoeven we ons scheermes er niet meer bij te pakken, want blijkbaar vinden mannen die dons helemaal niet zo erg.

Uit ‘Het eerlijke haaronderzoek’ van het Belgische jongerenprogramma Generation M blijkt dat maar liefst negentig procent van de mannen een wintervacht op onze benen oké vindt.

Hoewel mannen het dus prima vinden, hebben wij vrouwen daar toch een andere mening over en blijven we vooral lekker scheren. Een derde zorgt ervoor dat haar benen altijd glad zijn, vooral omdat ze dat zelf fijn vindt. 53 procent scheert af en toe haar benen, bijvoorbeeld als ze op date gaat en 3,4 procent haalt haar scheermes speciaal voor haar partner over haar benen. Slechts 16 procent laat haar wintervachtje inderdaad staan.

Bron HLN.be | Beeld Shutterstock