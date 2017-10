Dit zijn de geheimen van vrouwen met een perfecte huid

We willen het allemaal: een stralende huid met een gezonde kleur. Zonder oneffenheden en puistjes. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Wij verzamelden de geheimen van vrouwen met een perfecte huid. Thank us later.

Ze wassen hun kussensloop heel vaak

Je dekbedovertrek was je waarschijnlijk om de week, of misschien wel iedere week. Dat is hartstikke goed, maar wist je dat je voor je hoofdkussen het aantal wasbeurten wel mag verdubbelen? De oliën van je gezicht belanden in de nacht allemaal op je kussen, en die wil je niet weken achter elkaar op je schone gezicht smeren gedurende de nacht. Was je kussen daarom dus een paar keer per week.

Ze drinken veel water

Daar is ie weer, de tip van iedere vrouw met een prachtige huid: drink veel water. Het is misschien een cliché, maar echt waar. Veel water drinken zorgt voor een stralende huid.

Ze houden hun telefoon schoon

Alle viezigheid van je handen belandt iedere dag op je telefoon. Wanneer je die dus nooit schoonmaakt, zul je iedere dag alle bacteriën op je huid smeren. Met alle gevolgen van dien. Met vochtige doekjes kun je je telefoon voorzichtig reinigen. Wil je helemaal goed bezig zijn? Bel dan met je oordopjes – hoeft die telefoon helemaal niet meer in de buurt van je gezicht te komen.

Ze slapen veel

Een goede nachtrust is niet alleen belangrijk voor een uitgerust gevoel, want voldoende slaap heeft ook invloed op je huid. De term schoonheidsslaapje is echt niet zomaar verzonnen…

Ze zorgen voor voldoende lichaamsbeweging

Nog een must voor een goede huid (en een strak lijf, maar dat terzijde): voldoende lichaamsbeweging. Sporten bevordert de doorbloeding van je lichaam, en zorgt er op die manier voor dat ook je huid goed doorbloed raakt. En ja, daar krijg je dus dat glowy huidje van. In de buitenlucht sporten is al helemaal een goed idee, want op die manier krijg je ook nog eens die gezonde frisse blos op je wangen.

Bron Pure Wow | Beeld Sanoma Beeldbank