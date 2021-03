Ten eerste: een gekantelde baarmoeder is geen reden tot paniek. Bij ongeveer 80% van de vrouwen ligt de baarmoeder naar voren, maar bij zo’n 1 op de 5 vrouwen ligt die naar achteren gekanteld. De meeste van hen merken daar niks van, maar er is ook een klein deel dat daar wel last van heeft.

Daarom hebben we de symptomen die het vaakst voorkomen als gevolg van een naar achteren gekantelde baarmoeder op een rij gezet. Fun fact: het is genetisch bepaald. Als je een baarmoeder hebt die richting je ruggenwervel ligt, is de kans groot dat je moeder en oma dat ook hebben. In een aantal gevallen is een gekantelde baarmoeder het gevolg van een onderliggend probleem, zoals endometriose of een vleesboom.

De enige manier om zeker te weten dat je baarmoeder naar achteren ligt, is aan de hand van een medisch onderzoek. Dat kan de moeite waard zijn als de onderstaande klachten je bekend voorkomen en je daar last van hebt.

1. Bepaalde standjes doen pijn

Vooral als je on top zit, kun je in het geval van een naar achteren gekantelde baarmoeder pijn ervaren. Dat komt doordat de penis vaak de achterkant van de baarmoeder raakt (en in het geval van de reversed cowgirl is dat dus precies andersom). Ook diepere penetraties kunnen leiden tot een vervelende pijn. Dat merk je vooral in standjes van achteren.

2. Je hebt moeite met tampons en menstruatiecups

Als je een tampon inbrengen altijd lastig vindt, kan dat duiden op een gekantelde baarmoeder. Omdat tampons, als je het eenmaal onder de knie hebt, vrij makkelijk in gebruik moeten zijn, hoort het niet dat dat je moeite kost. Ook als je voelt dat een tampon of cup na het inbrengen nooit echt goed zit, is het de moeite waar dit met je huisarts te bespreken.

3. Je hebt zware menstruatiekrampen

Zware menstruatiepijn komt veel voor. Vooral als een gekantelde baarmoeder in verband wordt gebracht met endometriose. Uit recent onderzoek blijkt dat hoe meer de baarmoeder naar achteren gekanteld is, hoe intenser de pijn tijdens je menstruatie. Onderzoekers vermoeden dat dit komt doordat de hoek waarin de baarmoeder ligt de bloedtoevoer van de baarmoeder naar de baarmoederhals belemmert. Dat betekent dat je lichaam harder moet werken om het bloed eruit te duwen. Vandaar dus die zware krampen.

Veel vrouwen met een gekantelde baarmoeder ervaren menstruatiepijn meer in hun onderrug dan de onderbuik, al kan dat ook voorkomen bij vrouwen met een ‘normaal’ liggende baarmoeder.

4. Je kunt je plas niet goed ophouden

Een gekantelde baarmoeder legt druk op de omliggende organen, inclusief je blaas. Daardoor kun je met een pech incontinentie ervaren. Aan incontinentie kunnen heel veel oorzaken ten grondslag liggen, maar hoe je het ook went of keert: het is ellendig. Ga in dat geval dus zeker naar een huisarts, want je hoeft echt niet in stilte te lijden.

5. Je hebt aan de lopende band blaasontstekingen

Ook veelvuldige blaasontstekingen worden in verband met gebracht een gekantelde baarmoeder. De baarmoeder drukt op de blaas, dus ga tijdens het plassen goed rechtop zitten met een holle rug zodat je je blaas zo leeg mogelijk plast. Ook als je veel blaasontstekingen hebt, is het geen gek idee het daar met een huisarts over te hebben.

Bron: Mama mia | Beeld: Getty