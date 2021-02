Na intense trainingen moet je lichaam altijd even tot rust komen. Vooral met duursporten als fietsen of hardlopen kun je al gauw te veel van jezelf vragen. Soms is je training zó heftig dat je gekke pijntjes en steken voelt.

Maar don’t worry, dat is dus eigenlijk heel normaal. Dít zijn vijf gekke reacties van je lichaam na het sporten.

Reacties van je lichaam na het sporten

Waar er veel voordelen aan sporten zitten (fit zijn, aanmaak van héél veel serotonine), zitten er helaas – af en toe – ook wat minder leuke kanten aan (spierpijn, vermoeidheid). Soms kun je je na het sporten zo ellendig voelen door alle pijntjes die je hebt gekregen, waardoor het een stuk minder leuk wordt om te trainen. Gelukkig zijn deze pijntjes (vaak) maar van korte duur en heb je eigenlijk niks te vrezen. Dit zijn vijf gekke reacties van je lichaam na het sporten, die eigenlijk best normaal zijn.

1. Hardlopershoestje

Na een rondje hardlopen waarbij je nét over je eigen grens van kunnen bent gegaan kan er het hardlopershoestje voorkomen. Dit is een zeurende hoest waarvan je voelt dat-ie in je longen zit en eruit wil. Hoe komt dit? Je luchtwegen vernauwen na een zware training die ze eigenlijk niet gewend zijn. Het is dus even extra hard werken voor je longen. En als je weer tot rust komt moet die hoest gewoon uit je lichaam en krijg je het zogeheten hardlopershoestje.

2. Bloedsmaak

Een van de vervelendste dingen tijdens het hardlopen is wel die gekke bloedsmaak in je mond. Gelukkig is dat niks om bang voor te zijn. Wanneer je zó intensief aan het trainen bent en je jezelf zó hard pusht, kunnen er soms rode bloedcellen beschadigt raken achter in je keel. De smaak die je proeft is de hemoglobine en ijzer die dan vrijkomt. Ook deze smaak verdwijnt na een paar minuten weer en na een glaasje water verdwijnt-ie nóg sneller.

3. Een loopneus

Na een training – vooral in de koude of droge buitenlucht – kun je al snel last krijgen van een loopneus. Je neus raakt, door die droge lucht en bijvoorbeeld ook door pollen, geïrriteerd en zorgt dan voor extra slijmproductie, waardoor je dus een loopneus krijgt. Net als bovenstaande punten stopt dit ook weer na een tijdje. Niks aan de hand dus.

4. Héle erge jeuk

Niets is irritanter dan jeuk, behalve jeuk na het sporten. Een jeukende huid hebben is vaak het gevolg van een droge huid. Maar het kan ook te maken met je zenuwen en aders die uitzetten tijdens het sporten, waarbij jeuk een normale reactie is. Heb je er tijdens of na het sporten heel erg last van? Zorg dan dat je je huid voor het sporten even invet. Dan is het sowieso niet droog en mocht níks werken, dan kun je altijd het zware geschut inzetten: je nagels.

5. Licht in je hoofd zijn

Een veelvoorkomende reactie van je lichaam na het sporten is dat je je ontzettend licht in je hoofd voelt. Je weet eigenlijk niet eens meer hoe je nog overeind staat, door het aantal (met gemak het hele sterrenstelsel) sterretjes dat je ziet. Ook dit is een hele normale reactie na een intensieve workout. Je ademt tijdens zo’n training niet als gewoonlijk, waardoor je hersenen een stuk minder zuurstof binnenkrijgen: een licht gevoel in je hoofd als gevolg.

Heftige workouts

Heb je nou wel erg vaak last van deze dingen? Nog steeds hoef je je geen zorgen te maken (tenzij je het zelf niet meer vertrouwt natuurlijk). Je kan het eigenlijk zien als een ‘beloning’, want doordat je dit soort dingen hebt, laat het wel zien dat je goed je best hebt gedaan en je jezelf hartstikke hard hebt gepusht tijdens de workout.

Bron: Runnersworld | Beeld: Getty