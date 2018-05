Geluk, is dat nu maakbaar of gewoon stom toeval?

Ben jij degene in je vriendenkring die gratis kaartjes voor festivals wint, een tientje vindt op het toilet of de nieuwste hippe bars ontdekt? Dan voel je je misschien een persoon met veel geluk. Maar is jouw geluk stom toeval of is het meer?

Volgens professor Richard Wiseman is geluk hebben geen kwestie van toeval, maar een kwestie van attitude: als je de juiste eigenschappen bezit en de juiste dingen doet, zul je meer ‘beloningen’ krijgen en dus meer ‘geluk’ hebben dan mensen die dat niet doen. Daarmee zegt Wiseman eigenlijk dat we geluk zouden kunnen afdwingen, iets dat in strijd is met bijgeloof. Wij mensen zijn al van oudsher bijgelovig, omdat bijgeloof een overlevingsinstinct is dat ons in de geschiedenis vaker heeft geholpen, ons weghoudt van ziekte of bedreigende dingen en ons bewust maakt van de wereld om ons heen. En geluk, zo blijkt, is vaak een kwestie van perspectief.

Geluk draait om details

In 2003 deed Wiseman een inmiddels beroemd onderzoek naar de vaardigheden en aandacht van mensen die zichzelf als gelukkig of ongelukkig beschouwden. De kans is groot dat je beide kent: iemand die altijd de wind mee lijkt te hebben en iemand die altijd pech heeft. ‘Ongelukkige’ mensen, zo zegt Wiseman, neigen niet naar dingen die onverwacht veel geluk kunnen bieden. Toen zowel ‘gelukkige’ als ‘ongelukkige’ deelnemers werden gevraagd om het aantal foto’s in een krant te tellen, zagen ‘gelukkige’ deelnemers al op één van de eerste pagina’s een foto waarop stond dat ze niet verder hoefde te tellen. Andere ‘gelukkige’ deelnemers zagen een foto waarop stond dat ze $250 hadden gewonnen. De ‘ongelukkige’ mensen waren te gefocust om beiden op te merken. Wiseman concludeerde hieruit: meer aandacht voor je omgeving, inclusief aandacht voor potentieel irrelevante details, heeft meer kans je geluk te brengen.

Vier principes

Maar hoe vertaal je dat dan naar meer eigen geluk? Sinds zijn onderzoek in 2003 heeft Wiseman vier psychologische principes geschetst die gelukkige levens lijken te regeren. Principe nummer één is de les over het oppikken van details, nummer twee gaat over aandacht voor je gevoel, want je ‘voorgevoel’ kan gebaseerd zijn op iets dat dieper is dan alleen willekeurige intuïtie. Principe nummer drie is de verwachting van veel geluk, wat betekent dat ‘gelukkige’ mensen optimistischer en aanhoudender zijn en daarom vaker geluk hebben omdat ze meer kansen nastreven. Het vierde principe is positief zijn over pech, ook zelfs als het slecht gaat. Volg je de principes van Wiseman, dan is geluk maakbaar en gaat het om je eigen perceptie.

Talisman

Heb je moeite met deze vier principes? Dan geeft Wiseman als tip om een ‘geluksobject’ toe te voegen aan je arsenaal. Volgens een onderzoek van 2010 presteerden mensen die dachten dat een talisman geluk bracht of hen beter maakte op een vaardigheid beter voor een taak als ze die bij zich hadden. Een talisman boost het zelfvertrouwen en we reageren goed wanneer we in onszelf geloven. En als we goed presteren, krijgen we een verhoogd zelfvertrouwen, dus werkt het als een self-fulfilling prophecy. Het nadeel: als je de talisman kwijtraakt, heb je misschien het gevoel dat je geluk je in de steek heeft gelaten. En daar komt de plottwist: niet je talisman dwong je geluk af, maar jij zelf. Dat geeft stof tot nadenken, toch? Veel geluk!

