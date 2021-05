De kortste weg naar geluk met de vijf R’en-methode

De vijf R’en-methode belooft geluk in honderd dagen. Klinkt goed, maar wat is het precies en hoe werkt het?

Het is een zonnige zaterdagmiddag. Een mooi moment om mijn Ibiza-stijl ligstoel uit z’n verdomhoekje in de schuur te bevrijden en aan het daglicht bloot te stellen. Kussen erop, fles witte wijn ernaast, op mijn gat neerploffen, niks meer aan doen. Het had zo mooi kunnen zijn, maar in werkelijkheid zit ik met een krom ruggetje achter mijn laptop, alsof het een normale werkdag is in plaats van weekend en maak een lijst met daarop alle mensen met wie ik omga. En met alle mensen bedoel ik dus echt álle mensen.

Niet alleen familie, vrienden en kennissen, maar ook werkrelaties, aanwaaiers en incidentele passanten. Zoals de vriendelijke meneer achter de counter van het benzinestation, nooit verlegen om een kletspraatje over het weer of de files of het gebrek aan files, bij wie ik al jarenlang een paar keer per week ’s ochtends een latte scoor. Of mijn bootcamptrainster, die ik heel professioneel en kundig vind, maar ik reken mensen die me op commando afbeulen meestal niet tot mijn inner circle. Mijn opdracht is om op al deze mensen een label te plakken met energiegever of energienemer, waarna ik de balans kan opmaken: ga ik vooral om met mensen die me energie géven of kósten? En als dat laatste het geval is, wat kan ik eraan doen om dat te veranderen?

Zoveelste zelfhulpboek?

Zuchtend en steunend zit ik achter mijn bureau, me afvragend waarom ik dit ook alweer doe. Het antwoord schuilt in een worst die geluk heet, gepresenteerd in het boek Happy in 100 dagen. Nu niet meteen gaan oogrollen, wat ik overigens wel deed toen ik de titel in een eerste flits voorbij zag komen, maar dit is niet het zoveelste zelfhulpboek van iemand die zichzelf na een burn-out heeft uitgeroepen tot coach en nu op basis van eigen ervaringen predikt hoe het pad naar geluk eruitziet.

Nee, schrijfster Josje Smeets was jarenlang verbonden als docent psychologie aan Maastricht University, waar ze kennismaakte met bakken vol wetenschappelijk bewezen technieken en theorieën, zoals die van prominente geluksonderzoekers als hoogleraar Sonja Lyubomirsky en psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi, die bijdragen aan het verhogen van iemands persoonlijke geluk. ‘Die praktische kennis leidde tot opzienbarende resultaten bij mensen die ik een-op-een of in groepen begeleidde’, vertelt Smeets. Voor haar reden om de inzichten zo veel mogelijk te willen delen met anderen, zodat – ik citeer – ‘mensen zoals jij en ik zich niet pas na een lang moeizaam traject gelukkiger voelen, maar nu, vandaag nog’.

De vijf R’en

We zijn eraan gewend om geluk te associëren met iets wat ons overkomt. Neem bijvoorbeeld de mensen die eerder dit jaar in Voorhout de PostcodeKanjer van € 54,9 miljoen wonnen, dat was hoogstwaarschijnlijk geen onderdeel van een uitgekiend tactisch plan, maar gewoon pure mazzel. Of die ene Nederlandse man die in één week tijd twee rampvluchten overleefde. Wat een geluksvogel!

Nou, niet helemaal dus, want dankzij allerlei onderzoeken is steeds duidelijker geworden dat het niet de omstandigheden – een dikke bankrekening, een groot huis, een Jaguar voor de deur – zijn die ons gelukkig maken. Nee, bepalend is de manier waarop we met die omstandigheden omgaan. In haar boek The how of happiness toont onderzoeker Sonja Lyubomirsky aan dat veertig tot vijftig procent van ons geluk maakbaar is. Ofwel: gelukkig zijn, kun je leren. Maar hoe? Volgens Josje Smeets valt of staat het hele proces bij een rijtje basisprincipes, die zij de vijf R’en heeft gedoopt. Als je die weet te integreren, dan heb je volgens haar de basis van de 100-daagse reis naar meer geluk in the pocket. Denk hier een spannend muziekje en tromgeroffel bij, want daar komen ze, de vijf R’en: Rust, Reinheid, Regelmaat, Relaties en Richting.

Stabiele basis

En ja, dat voelt nu een beetje als een dode mus, want dit rijtje is verre van fancy. Het klinkt als een uitgebreide versie van wat je moeder vroeger oplepelde als je smekend vroeg of je wat langer mocht opblijven om Miami vice te kijken, niet als de sleutel naar Het Grote Geluk. ‘Het goede nieuws is dat wanneer het jou lukt om op zijn minst een paar van deze gewoontes aan te leren en vol te houden, dit onmiddellijk zal bijdragen aan een sterker geluksgevoel’, zegt mijn tijdelijke goeroe Smeets.

Je zet er als het ware een fundament mee neer, een stabiele basis om je gelukkige state of mind stukje bij beetje steeds verder uit te bouwen. Bijvoorbeeld door voor jezelf duidelijk te maken wat je doel in het leven is en hoe je daar kunt komen, maar dat traject lijkt me meer iets voor een vervolgartikel. Voor nu hou ik de eyes on the prize, en die prize bestaat in dit geval uit vijf ogenschijnlijk doodsaaie R’s. Zoals Smeets het formuleert: ‘Je moet het gevoel krijgen dat je de controle terugpakt.’ Dat klinkt een stuk makkelijker dan het is, want daarvoor moet je weten waarmee je bezig bent. En laat dat nu net verdomd lastig zijn in dit coronatijdperk, met alle bijbehorende onzekerheden, teleurstellingen en tegenslagen. Maar er is hoop, ook voor mij, want de vijf R’en geven volgens Smeets houvast en geluk aan iedereen die ervoor openstaat.

Het hele verhaal lees je in VIVA-19-2021. Deze editie ligt vanaf 12 mei in de winkel.

Sommige artikelen kun je maar gedeeltelijk lezen op viva.nl, omdat ze afkomstig zijn uit de papieren VIVA. Uit respect naar onze abonnees én om te zorgen dat wij online leuke gratis content kunnen blijven maken. We hopen te kunnen rekenen op je begrip!

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?