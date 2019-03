Gelukkig niet perfect: Froukje de Both lanceert platform Kees! voor een realistische kijk op het leven

There’s a new digital kid in town: presentatrice Froukje de Both en radio-DJ Kimberley van de Berkt lanceren een nieuw platform genaamd Kees!. Met dit platform willen de twee vrouwen de zeepbel van perfectie doorprikken.

Gelukkig niet perfect

We leven in een tijd waarin we continu worden geconfronteerd met het perfecte plaatje, voorzien van minstens één Instagramfilter. Froukje en Kimberley willen met hun nieuwe platform juist daarvan afstappen en een realistische kijk op het leven bieden. Meer houvast en meer zelfvertrouwen, daarom is het motto: gelukkig niet perfect.

Kees!

Want, zo leggen ze uit, ‘Kees! is vaak blij en soms niet, maakt fouten, gedraagt zich soms belachelijk en niet ‘zoals het hoort’, juist dát maakt haar echt en menselijk. Niemand is perfect en dat is geweldig.’

‘Dagelijks worden we in de media bedolven onder uitingen hoe we ‘zouden moeten zijn’. Het beeld van perfecte vrouwen met perfecte lijven, perfecte relaties, carrières, vakanties en dus ogenschijnlijk perfecte levens overheerst. Maar soms loopt het even anders en dat is ook oké,’ aldus Froukje.

Wat kun je verwachten?

Video’s, columns en verhalen over alledaagse zaken als liefde, relaties, lifestyle en mode van bekende en onbekende vrouwen. Dat is wat je op ditiskees.nl vanaf vandaag kunt vinden. Hierin wordt niet blind gevolgd wat een ander doet, maar gaat ieder uit van haar eigen kracht. Immers, vrouwen willen alles uit het leven halen, maar moeten vaak al zoveel ballen hooghouden dat ze er af en toe best een paar mogen laten vallen.

Dilemma’s met Froukje

Om Kees! te vieren, sprak VIVA met Froukje de Both. Wel legden haar een aantal pittige dilemma’s voor en raad eens? Froukje stak niets onder stoelen of banken en gaf eerlijk antwoord. Op álles! Bekijk de video hieronder.



Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.