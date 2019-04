Erop of eronder: dit is een gemiddeld IQ in Nederland

Nu de leerlingen van de basisschool flink hebben geploeterd tijdens de Citotoets en de middelbare scholieren op weg zijn naar hun eindexamens, is het hoog tijd om stil te staan bij ons eigen IQ. Ben jij slimmer dan de gemiddelde Nederlander? En hoe slim zijn we eigenlijk in Nederland…?

We verklappen alvast: Nederland doet het niet heel slecht op de wereldranglijst van slim zijn. Samen met Duitsland, Oostenrijk en Italië staan we op de zesde plek met een gemiddeld IQ van 102.

Gemiddeld IQ

Maar wat wil dat zeggen? In het algemeen wordt een IQ tussen de 90 en 110 als normaal beschouwd. Is je IQ boven de 130? Dan val je in de categorie hoogbegaafd. Begaafd ben je wanneer je IQ tussen de 120 en 129 zit en bovengemiddeld is tussen de 110 en 119. Tussen de 80 en 89 ben je beneden gemiddeld en onder het kopje zwakbegaafd staat iedereen met een IQ lager dan 80.

Het gemiddelde IQ van Nederland is dus 102. Heb jij een hoger IQ? Gefeliciteerd, je bent slimmer dan de gemiddelde Nederlander.

Wereldranglijst

Welk land heeft gemiddeld het hoogste IQ? De top 7 kun je hieronder bekijken.

Hong Kong: 107

Zuid Korea: 106

Japan: 105

Taiwan: 104

Singapore: 103

Oostenrijk, Duitsland, Italië en Nederland: 102

Zweden en België: 101

En we horen je denken, welk land heeft gemiddeld het laagste IQ? Komen ze:

Gambia: 66

Kameroen, Gabon, Mozambique: 64

Sint Lucia: 62

Equatoriaal-Guinea: 59

Benieuwd naar je IQ? Je kunt hier een test doen.

Bron: Man Man, beeld: iStock