Last van stress? Op deze manier kan de geur van je partner dit gevoel verminderen

Wanneer je veel stress hebt, denk je waarschijnlijk in eerste instantie niet aan de geur van je partner. Want hallo, wat moet je daar in godsnaam mee. Toch kan deze odeur je helpen om de opgejaagde gevoelens te verminderen.

De geur van je partner zou namelijk heel goed zijn om je tot rust te brengen en dus stress te verminderen. Hoe kan dat? Nou, tijdens een onderzoek van de universiteit van British Columbia in Canada werden wel 96 stellen onderzocht.

Geur partner stress

Hierbij lieten ze de mannen 24 uur lang hetzelfde witte T-shirt dragen. En nee, ze mochten daarbij geen deodorant of parfum opspuiten. Vervolgens moesten de vrouwen twee stresstests doen, waarbij, je raadt het waarschijnlijk al, ze de ene keer een ongedragen shirt onder hun neus kregen en de andere keer een gedragen variant. Dit was zowel een kledingstuk van hun eigen partner als van een van de andere mannen.

Cortisol

Daarna werd gekeken naar de levels van stress die de vrouwen voelden aan hand van de hoeveelheid cortisol in hun lichaam. Wat blijkt? Wanneer ze aan een shirt met de geur van hun eigen partner roken, was het level van stress aanzienlijk minder. Wanneer de proefpersonen de odeur van hun lief ook herkenden, was het effect nóg groter.

Meer stress

Toch was er ook iets opvallends op te merken uit dit onderzoek. Wanneer namelijk het shirt gedragen door een onbekende man bij de vrouw onder de neus werd geduwd, zorgde dat juist voor meer stress. De hoeveelheid cortisol schoot flink omhoog tijdens de test. Hoe dat kan? Nou, waarschijnlijk door ons natuurlijke instinct om vreemden te wantrouwen. Maar de conclusie is wel: wanneer je je wat gestresst voelt, kan de geur van je partner al helpen om je wat rustiger te laten voelen.



