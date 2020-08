Geen extra kilo’s: deze oefening zou je nooit met gewicht moeten doen

Nu de sportscholen eindelijk weer open zijn, ben je lekker in de weer met gewichten. Niks mis mee, maar toch is er een bepaalde oefening waarbij je de extra kilo’s beter achterwege kan laten. We hebben het over de ‘jumping lunges’.

Deze exercise is namelijk ook echt al heel goed voor je zonder gewichten, aldus Gioia. Zij is personal trainer bij Klaever Health en geeft daarnaast ook nog les bij VondelGym.

Oefening gewicht

Nu denk je misschien, jumping wattes? Nou het is basically ‘een krachtoefening voor heupen, billen en benen waarbij je op hoge snelheid een lunge beweging uitvoert en van been verwisselt.’ Deze beweging is zo explosief, omdat je gewicht verplaatst en op deze manier je balans en core een flinke uitdaging geeft. Omdat je dus telkens weer opnieuw je evenwicht moet vinden en veel kracht uit je benen moet halen, is extra gewicht toevoegen aan deze oefening bijna een onmogelijke opgave.

Blessure

Het is dan ook niet voor niks dat je gemakkelijk blessures kunt krijgen door deze oefening. ‘Je moet een goede fitnessbasis hebben, wil je deze oefening goed uitvoeren’, aldus Gioia aan Libelle. ‘Anders komt er veel stress op je knieën en is de kans dat je omvalt, omdat je balans niet goed genoeg is, best groot. Daardoor wordt het blessuregevoelig.’ Niet verstandig is om daar nog dumbells met extra gewicht bij te willen pakken.

Balans

En dat is niet de enige reden: je hebt je armen hard nodig om je balans te bewaren. ‘Als je twee dumbells in je handen hebt en je landt niet goed, dan kan een dumbell je naar de zijkant trekken. Hierdoor komt er extra stress op je rug en kunnen je heup en knie niet goed landen.’ Juist door goed op je techniek te letten, haal je al alles uit deze oefening. Vind je het alsnog lastig? Dan is een normale lunge ook goed om mee te beginnen. ‘Die kun je wel goed uitvoeren met een gewicht. Begin met de statische variant, ook wel de split squat genoemd, met twee gewichten aan de weerszijden van je lichaam.’

Hip thrust

Als je dan toch in de sportschool bent, dan is er ook nog één oefening die perfect is om ronde billen te kweken. ‘Voor billen is de nummer één oefening de hip thrust. Er is geen oefening die zo goed is voor het laten groeien en het versterken van je bilspieren.’ The good old squat is goed voor heel je lichaam, máár let erop dat je ‘m wel goed uitvoert.

