Gewichtsdiscriminatie komt veel voor op de werkvloer

‘Lui’ en ‘slordig’ zijn termen waar we onze dikkere medemens mee associeren. Het maakt dat werkgevers vaak een dunnere sollicitant kiezen.

Alhoewel we in Nederland discriminatie sterk veroordelen, geldt dat niet voor gewichtsdiscriminatie. Het is een serieus probleem, zo vertelt internist-endocrinoloog en hoogleraar Liesbeth van Rossum. Uit een onderzoek van Sheffield Hallam University blijkt dat zwaardere kandidaten voor functies worden afgewezen, waarvoor ze daarvoor nog positief beoordeeld werden voordat hun gewicht bekend was. Van Rossum: ‘Dat komt door die hardnekkige impliciete vooroordelen. Lui en slordig blijken toch vaak de associatie bij overgewicht.’

Vetacceptatie

Discriminatie op het gebied van leeftijd, seksuele voorkleur, huidskleur, geslacht, religie, mentale of lichamelijke beperking en etniciteit zijn verboden, behalve gewichtsdiscriminatie. Want, zo denken we, eten doe je toch zelf? Volgens Van Rossum kun je niet stellen dat iedereen met overgewicht ongezond leeft en te weinig beweegt. ‘Genen, bepaalde medicatie, hormoonhuishouding, stress, verbranding, slaaptekort én onze obesogene samenleving met zoveel ongezond voedselaanbod spelen allemaal mee. We moeten niet doorslaan in vetacceptatie, want overgewicht is vaak wel degelijk ongezond. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat het voor sommigen niet mogelijk is om een gezond gewicht te behalen.’

Risico

Voor werkgevers is het een risico iemand aan te nemen met obesitas, omdat er bij mensen met overgewicht vaak op termijn ziektes als diabetes, kanker, gewrichtsklachten of hart- en vaatziekten ontstaan. Maar het is net zo goed een risico om rokers aan te nemen of fanatieke sporters die kans maken op allerlei blessures.

Bemoeial

Van Rossum pleit ervoor dat we ons bewust worden van het discriminerende gedrag naar mensen met overgewicht. Ze vertelt over een moeder die gezonder eet dan de gemiddelde Nederlander en elke dag flink wat beweging heeft: ‘Bij uitzondering kocht ze voor de verjaardag van haar dochter wat lekkers. De zakken chips werden letterlijk uit haar winkelwagen getrokken door een andere klant met de woorden: ‘Dat is helemaal niet gezond voor u.’’

Bron: AD.nl | Beeld: iStock