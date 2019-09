Gezocht: vrouwen die vanwege het klimaat geen (of minder) kinderen willen

Begin augustus maakten prins Harry en Meghan Markle een ferm statement: zij willen maximaal twee kinderen om de impact op het klimaat beperkt te houden. Begrijp jij de keuze van het echtpaar en wil je zelf ook bewust geen of minder kinderen, om zo de impact op het klimaat te verkleinen? Dan is VIVA op zoek naar jou.

Uit een grote wetenschappelijke studie uit 2017 blijkt dat minder kinderen krijgen verreweg de meest effectieve manier is om als individu je CO2-uitstoot te beperken. Veel meer dan bijvoorbeeld veganistisch eten of geen auto gebruiken. Kun jij je hier helemaal in vinden? En wil je daarom geen of minder kinderen? Voor een interview én foto zijn we op zoek naar vrouwen (tot ong. 40 jaar) die dit nastreven.

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar: amandavschaik@gmail.com.