Over het algemeen hoor je vaker dat mensen willen afvallen, dan dat ze willen aankomen. Toch zijn er genoeg mensen die graag een paar kilootjes zwaarder zouden willen zijn. Helaas is dat niet een kwestie van ‘even wat vaker langs de Mcdonald’s’. Als je op een gezonde manier wilt aankomen, zijn deze voedingswaren je nieuwe beste vrienden!

Dat je er minder over hoort, betekent niet dat het makkelijker is. Afvallen en aankomen kunnen beiden verschrikkelijk lastig zijn. Als je wilt aankomen is het belangrijk om je te houden aan de basis. Ontbijt, lunch en diner zijn heel belangrijk en mogen niet overgeslagen worden. Plan tussen die drie maaltijden door nog meer ‘vaste eet-momentjes’. In die momenten hoef je je echt niet helemaal vol te proppen, juist niet zelfs. Omdat het zo belangrijk is om verspreid over de dag te eten, is het juist slim om nog een beetje ruimte over te houden voor het volgende eet-momentje. Zolang je er maar voor zorgt dat wát je eet, voedzaam is.

Noten

Je zou het misschien niet denken, maar in dit geval heb je veel meer aan een handje nootjes dan aan een handje chips. Naast dat noten veel calorieën bevatten, hebben ze ook een hoge voedingswaarde. Daarin verslaan ze het natuurlijk van chips. Om van alle gezondheidsvoordelen te kunnen profiteren is het handig om alles zo natuurlijk mogelijk te houden. Ongezouten noten die niet gebrand zijn bijvoorbeeld. Noten kunnen door veel gerechten heen, dus wees daar zeker niet terughoudend in. Het kan wondering doen in je poging tot aankomen.

Granen

Ontbijtjes (of tussendoortjes) met muesli of haver zijn hele goede opties als je wilt aankomen. Let op: er zijn veel verschillende soorten granen. Kies altijd voor de granen die van nature een hoge voedingswaarde hebben. Bewerkte- of geraffineerde granen zijn voor de zogenaamde lichte ontbijtjes, die ook nog eens een stuk ongezonder zijn en je minder helpen aankomen.

Volkorenbrood bevat veel meer voedingswaarde dan wit brood. Maar met alleen brood ben je er nog niet, het beleg is ook een belangrijke toevoeging. Kies voor een boter met gezonde vetten (geen margarine) en een extra plakje/laagje beleg. Wanneer je maaltijd een gezond ‘dikmakertje’ bevat, mag je daar zeker een beetje extra van toevoegen.

Kleine verschillen

Wanneer je zuivelproducten koopt, is het in jouw geval het best om de volle variant te kiezen. Denk aan volle yoghurt, volle kwark en volle melk. En die volle yoghurt kun je dan weer eten met gezonde granen zoals muesli. Of nog beter: gezonde muesli met noten! Gooi daar nog een handje gedroogd fruit bij en je hebt een super ontbijt.

Het belangrijkste is dat je basis zo puur mogelijk is. Het liefst geen toevoegingen en bewerkingen, maar wel een hoge voedingswaarde. Die producten zijn er genoeg! Zolang je je daar aan houdt, is soms een ongezonde snack tussendoor alleen maar mooi meegenomen. Zo lang je er maar voor zorgt dat je de stoffen die je nodig hebt óók binnen krijgt.

Nog een paar keepers voor in je gezonde aankom-dieet:

Avocado’s

Kaas

Aardappel

Hummus

Vette vis (zalm)

Beeld: iStock