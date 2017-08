Waarom het gezond is om niet meer over je gewicht te praten

Kun je maar niet stoppen met praten over die paar kilo’s die je nog wilt kwijtraken? Of maakt je oma weer een opmerking over je ‘schattige babybuikje’? Onderzoek wijst uit dat zwijgen over je gewicht gezond is, en wel hierom.

Gewichtsgesprekken

De American Academy of Pediatrics analyseerde ‘gewichtsgesprekken’ om te kijken of deze small talk een positieve of negatieve invloed heeft op je gewicht. ‘Gewichtsgesprekken’ worden gedefinieerd als gesprekken waarin jij of iemand anders het gewicht van zichzelf of een ander bespreekt. Of het gesprek een positieve of negatieve lading heeft, doet er gek genoeg niet eens toe.

‘Een van de verrassendste manieren om onze gezondheid en ons geluk te saboteren, is door deel te nemen aan ‘gewichtsgesprekken’.’

Eetstoornissen

Ouders die tegen hun adolescente kinderen over gezonde voeding praten, zetten hun kinderen met overgewicht zo niet aan om gezonder te eten. Integendeel: zelfs positieve opmerkingen over eetpatronen werken averechts bij adolescenten. Ouders zouden door ‘gewichtsgesprekken’ te voeren met hun kinderen zelfs eetstoornissen in de hand kunnen werken.

En jullie?

Nu is het natuurlijk écht niet zo dat je nooit meer je frustraties over je gewicht kunt uiten naar je vriendinnen zonder dat dit gelijk nare gevolgen heeft, maar dit onderzoek biedt wat ons betreft wél stof tot nadenken. Hoe vaak praat jij over je gewicht?

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!