Raar maar waar: luisteren naar zielige muziek maakt je vrolijk(er)

Soms kun je de hele dag uitkijken naar het moment waarop je ein-de-lijk die romantische komedie kunt aanzetten waar je altijd bij moet huilen. En soms is zielige muziek het enige waar je zin in hebt. Even wegkwijnen in je eigen misère kan soms best lekker zijn, maar wist je dat het – met mate – ook goed voor je is?

Nu is dit geen vrijbrief om dagenlang in bed te blijven liggen en My heart will go on op repeat te luisteren. Maar zielige muziek is niet voor niets een zeer populair genre, blijkt uit onderzoek.

Huilmuziek

Op Spotify zijn er hele afspeellijsten gemaakt, waarmee je urenlang naar droevige muziek kunt luisteren. Playlisten als ‘Music to cry yourself to sleep’ en ‘The ultimate heartbreak songs’ worden door miljoenen mensen wereldwijd gevolgd. Voor de een is hét ultieme huilmuziekje Falling van Harry Styles, voor de ander gaat er niks boven Ariana Grande’s Ghosting. Wat ook je favoriete nummer is, blijf er vooral naar luisteren.

Mechanisme

Want volgens Jonna Vuoskoski, universitair hoofddocent aan de afdeling muziekwetenschap van de universiteit van Oslo, wekken dergelijke nummers gevoelens op die als ‘fijn’ beschreven worden. Deze fijne gevoelens zijn onder andere ontroering, herkenning en een gevoel van rust, leest het onderzoek. Dat die gevoelens opgeroepen worden door zielige muziek, heeft alles te maken met een bepaald mechanisme dat de mens beschikt. ‘Een centraal mechanisme dat in meerdere recente onderzoeken is benadrukt, is het gevoel ontroerd of aangeraakt te zijn’, verklaart Vuoskoski.

Therapeutische werking

Geen zin in een gesprek met je psycholoog? Zet dan nog eens dat huilnummertje op! Want luisteren naar tranentrekkers kan ook een therapeutische werking hebben. Volgens Tuomas Eeroma, professor muziekgeschiedenis aan de universiteit van Durham in het Verenigd Koninkrijk, zou zielige muziek heel goed kunnen helpen bij het verwerken van depressieve, verdrietige gevoelens.

Rouwverwerking

Ook kan Adele’s of Marco Borsato’s gezang helpen bij rouwverwerking. ‘Sommige muziek roept emoties op bij mensen, waardoor hun hersenen endorfines aanmaken’, legt muziektherapeut Mark Reybrouck uit. ‘Gedurende een rouwproces moeten we letterlijk door de pijn heen om ons beter te voelen en muziek kan daarbij helpen’, verklaart hij.

Bron: Cosmopolitan Libelle | Beeld: Getty