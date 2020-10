De gids om grote beslissingen te maken tijdens een pandemie

In de begindagen van COVID-19 leek het verstandig om het maken van grote beslissingen uit te stellen tot na de pandemie. Echt ideaal is het niet om grote knopen door te hakken te midden van een crisis. Maar nu zijn we zeven maanden verder… En kunnen moeilijke beslissingen omtrent relaties, carrières, kinderen, gezondheid en meer niet langer uitgesteld worden.

Beslissingen maken tijdens een pandemie

Het klonk zo verstandig: stel je grote beslissingen uit tot na de crisis en wacht even af. En het was makkelijk te doen, toen we nog dachten dat het coronavirus een einddatum had. Maar nu blijkt dat de pandemie niet werkt met een hoopvolle stip aan de horizon. Om die reden is het handig, belangrijk en gezond om de pauze te doorbreken. Hoe maken we beslissingen tijdens de pandemie?

Stap 1: beoordeel het moment

Stress kan een negatieve invloed hebben op onze cognitieve prestaties, dus probeer niet overhaast een beslissing te nemen tijdens een gespannen of angstig moment.

Wanneer je je bedreigd voelt – door het virus, de promotie van een collega of de situatie van je kinderen – gaat het ‘angstcentrum’ van je hersenen (de amygdala) in standje turbo: het wordt overactief. Tegelijkertijd is het emotionele regulatiecentrum van de hersenen onderactief en de prefrontale cortex – die nodig is om te denken – ook onderactief, wat het erg moeilijk maakt om helder na te denken.

Om tot een goede beslissing te komen, zul je je minder angstig moeten voelen. De eerste stap om een impulsieve beslissing te voorkomen is afstand nemen. Door letterlijk afstand te nemen van de situatie kun je tot andere inzichten komen. En zo’n pauze behoedt je ook voor binair denken: het idee dat er maar twee oplossingen zijn.

Stap 2: laad op

Je zou nooit aan een roadtrip beginnen zonder benzine, dus waarom zou je een beslissing maken als je tank leeg is? Zorg ervoor dat je opgeladen bent: voldoende slaap en genoeg eten zorgen ervoor dat je hersenen de energie krijgen die nodig is om een beslissing te maken.

Nog beter: zorg dat je een activiteit ontdekt die een heilzame werking op je hersenen heeft. Van meditatie en yoga tot rollerschaatsen en een rondje op de racefiets. Vind iets waardoor je hersenen maximaal kunnen ontspannen.

Stap 3: hou een vergadering met jezelf

Belangrijke beslissingen verdienen je volle aandacht. Blok daarom tijd in je agenda voor dit besluit. En wees voorbereid door jezelf deze vragen te stellen:

Is dit een tijdgevoelige beslissing?

Bijvoorbeeld; de aanschaf van een nieuw auto is niet heel tijdgevoelig, er zullen altijd genoeg auto’s te koop zijn.

Bijvoorbeeld; de aanschaf van een nieuw auto is niet heel tijdgevoelig, er zullen altijd genoeg auto’s te koop zijn. Welke energie vraagt het van je, en heb je daar ruimte voor op dit moment?

Je capaciteit kan van dag tot dag fluctueren, dus wat je wil overwegen, is of je gemiddeld over de bandbreedte beschikt om de beslissing uit te voeren zodra deze is genomen.

Je capaciteit kan van dag tot dag fluctueren, dus wat je wil overwegen, is of je gemiddeld over de bandbreedte beschikt om de beslissing uit te voeren zodra deze is genomen. Dacht je al na over dit besluit vóór de pandemie?

Is dit besluit belangrijk voor jou, of is het een besluit op basis van angst in de hoop die angst te verzachten?

Is dit besluit belangrijk voor jou, of is het een besluit op basis van angst in de hoop die angst te verzachten? Welke gevolgen heeft de keuze na verloop van tijd?

Wat is het beste en het slechtste scenario van je besluit?

Wat is het beste en het slechtste scenario van je besluit? Wat zijn je grootste angsten om deze beslissing te nemen?

Stap 4: neem je besluit niet in je eentje

Nadat je de tijd hebt genomen om over je besluit na te denken, kan het handig zijn om anderen te raadplegen. Misschien kunnen zij je op opties wijzen waar je zelf niet op was gekomen. Wat ook handig is: een gesprek met anderen kan je ook je eigen voorkeuren laten inzien.

Durf je anderen niet goed om hulp te vragen? Vraag jezelf dan af waarom dat zo is. Is het je intuïtie die je iets wil vertellen of stel je je te bescheiden op?

Stap 5: Doe je best met wat je hebt

Als je eenmaal je opties hebt uitgestippeld, kan het zijn dat geen van deze opties ideaal is. Kiezen uit twee kwaden, het is nooit leuk. Maar als er dan toch een beslissing moet worden genomen, neem dan even de tijd om te rouwen. Erken de omstandigheden die je hebben gedwongen om deze keuze te maken en betreur het verlies.

Gelukkig is er ook goed nieuws: een keuze zorgt (bijna) altijd voor opluchting. En dat geeft kracht. Immers, in de fase vóór het nemen van een beslissing kun je vaak oneindig analyseren en afwegingen maken. Dat is nu voorbij.

En als je eenmaal een beslissing hebt genomen, ga dan vooral all in. Als je een beslissing neemt, gaat het er vooral om hoe je die uitvoert. Als je je halfslachtig committeert, zal de uitkomst dat waarschijnlijk weerspiegelen.

Stap 6: wees hoopvol

De pandemie heeft weer even de boel op scherp gesteld: je weet waar je staat en wat je belangrijk vindt. En heel fijn: een van de grootste eigenschappen van de mens is veerkracht. Dus ook al beleef je nu angstige tijden, de toekomst is nog altijd van jou. Bovendien is deze situatie voor iedereen nieuw: niemand heeft ervaring met het maken van beslissingen tijdens een pandemie.