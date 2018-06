Goed nieuws: chemotherapie bij borstkanker vaak niet nodig

Enkele jaren geleden bleek uit onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis dat jaarlijks duizenden vrouwen chemotherapie krijgen, terwijl dat niet nodig is. Nu blijkt ook uit Amerikaans onderzoek dat bij een veelvoorkomende vorm van borstkanker, na het verwijderen van de tumor, chemotherapie niet meer nodig is.

Omdat chemotherapie heftige gevolgen kan hebben willen artsen graag meten in hoeverre chemotherapie nodig is bij een patiënt. Hier zijn verschillende testen voor, waaronder Oncotype DX – die ook in Nederland gebruikt wordt. Deze test schat in hoe groot de kans is dat de tumor weer terugkeert. Veel vrouwen scoorden hierbij in het midden.

De onderzoekers, die hun resultaten publiceerden in het gerenommeerde New England Journal of Medicine, volgen daarom 6711 vrouwen die in deze middencategorie vielen. Na negen jaar bleek de overlevingskans van vrouwen die wel chemotherapie hadden ontvangen 93,8 procent en zij die dat niet hadden gekregen 93,9 procent. Dat betekent dat er volgens de wetenschap geen beduidend verschil is.

Bron: NOS | Beeld: iStock