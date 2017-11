Smeren met de duurste crèmes en een maandelijks bezoek aan de schoonheidsspecialiste blijken nergens voor nodig te zijn. Volgens onderzoekers zijn er andere (betere, lekkerdere!) middelen tegen huidveroudering.

Dit nieuws gaat hoe dan ook je week maken. Want houd je vast, want we hebben het over rode wijn en chocola. Yay!

Verjongingskuur

Het goede nieuws komt van de University of Exeter en de University of Brighton. Onderzoekers van deze universiteiten namen oude huidcellen onder de loep en voegden hier verschillende stoffen aan toe om te zien wat er zou gebeuren. Zo werden er ook flavonoïden aan de cellen toegevoegd; dit zijn stoffen die onder meer voorkomen in blauwe bessen, druiven, rode wijn en chocolade. Na een aantal uur splitsten de cellen en kregen ze langere telomeren. Deze veranderingen zijn kenmerkend voor jonge cellen. Oftewel: de flavonoïden werkten als een soort verjongingskuur.

Eerste stap

‘Onze data suggereren dat het gebruik van chemicaliën om de uitgeschakelde cellen weer in te schakelen een manier zou kunnen zijn om oude cellen weer te laten functioneren’, aldus onderzoeksleider Lorna Harries.

De bevindingen van de onderzoekers vragen nog wel om verder onderzoek. Voor nu nemen we een stukje chocola en schenken we een glas rode wijn in, máár het betekent natuurlijk nog steeds dat we van alles met mate moeten genieten. Cheers!

Bron Het Laatste Nieuws | Beeld iStock