Goed nieuws voor aardige mensen: jullie leven langer

Een glimlach naar een vreemde op straat, iemand voor laten gaan bij de uitgang, een ander bijstaan die hulp nodig heeft; als je hier bekend mee bent, is de kans groot dat je een aardig persoon bent. En laat dat nou eens goed nieuws zijn. Want aardige mensen leven langer.

Zo blijkt uit onderzoek. En de reden heeft alles te maken met stress. Zelf aardig zijn tegen anderen, en anderen die aardig zijn voor ons, verlaagt namelijk stress, en helpt tegen depressie en angsten. En ja, dat geldt net zo goed voor kleine uitingen van vriendelijkheid zoals een knikje naar een vreemde, als het amicaal zijn voor je huisgenoten.

Dat aardig zijn je stress-niveau laat dalen heeft ook gevolgen voor je lichaam. Het helpt bij het verlagen van de bloeddruk en is goed voor het immuunsysteem. En als die goed werken, leef je (in principe) langer.

Leer van de konijnen

Hoe de onderzoekers daar achterkwamen? In de jaren zeventig werd er een studie naar konijnen gedaan waarbij een aantal konijnen hoger scoorden dan de rest. Toen daar uitgebreider naar gekeken werd bleek dat die konijnen werden verzorgt door uitermate vriendelijke wetenschappers. Dokter Kelli Harding bestudeert het fenomeen ‘aardigheid’ al een aantal jaar en schreef een boek over waarom aardige mensen langer leven, toepasselijk genaamd: The Rabbit Effect.

