Hitteplan voor de slaapkamer: goed slapen in deze hitte doe je zo!

Dé eerste week van de bloedhete zomer is aangebroken. Intens genieten voor de warmteliefhebbers onder ons, maar als het op slapen aankomt zit iedereen toch in hetzelfde schuitje. Hoe zorg je ervoor dat je toch nog goed slaapt tijdens de hitte? We zetten een aantal tips voor je op een rijtje.

Met deze trucs houd je je hoofd koel gedurende de warme dagen.

Een katoenen pyjama

Slapen in deze hitte is een enorme opgave. Vooral omdat je misschien niet goed weet wat je aan moet trekken. Een pyjama van katoen voert vocht af en ademt het meest. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon poedelnaakt in bed gaan liggen. Your choice!

Droog je natte was binnen

Je zou het liefst je was buiten hangen om te laten drogen, maar overweeg het eens binnen te doen. Door je was binnen te drogen, blijft de lucht in je slaapkamer koeler en vochtiger.

Neem een lauwe douche

Stap onder de warme douche voor je gaat slapen. Een koude douche zorgt er namelijk juist voor dat je lichaam zichzelf gaat opwarmen en een te hete douche zorgt ervoor dat je lichaam opwarmt. Met een lauwwarme douche koelt je lichaam een beetje af.

Twee ramen open

Je kunt ervoor kiezen om je ramen overdag potdicht te houden. Dat is een heel goed idee, omdat zo de warmte buiten blijft. Als de avond is aangebroken kun je twee ramen tegenover elkaar open zetten. Je hebt dan een constant briesje en dat zorgt voor best wel wat verkoeling.

Een teiltje naast je bed

Het kan heel fijn zijn om je voeten even te wassen voor je naar bed gaat. Hierdoor koelt je hele lichaam af. Je kunt ook een lauw-koud teiltje naast je bed zetten om even lekker af te koelen als het je even te veel wordt ’s nachts.

Ze een plantenspuit klaar

Vul een plantenspuit met water, zodat je als je in je slaap bevangen wordt door de hitte, even wat water in je gezicht of op je lichaam kunt spuiten. Heerlijk!

Zet twee bevroren flessen water voor je ventilator

Of pak wat bevroren zakken met groente uit de la van de vriezer. Zet ze in een teiltje voor je ventilator en laat hem maar blazen. Je ventilator circuleert nu koude lucht door je hele slaapkamer. Het is vaak maar eventjes genieten, maar het is tenminste iets.

Vermijd alcohol

Hoewel we snakken naar een paar goed koude glazen rosé is alcohol echt niet goed voor je tijdens de hitte. Je lichaamstemperatuur warmt namelijk alleen maar op. Ga liever voor wat lauwwarme thee.

Beeld: iStock