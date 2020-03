Self care checklist: 6x zo blijf je goed voor jezelf zorgen

Je hebt een gigantisch drukke baan, een bomvolle (sociale) agenda en een huis dat er niet mag uitzien als een zooitje ongeregeld. Om dit allemaal te kunnen managen, schiet goed voor jezelf zorgen er soms per ongeluk – of niet – bij in. En dat terwijl we een beetje self care juist heel goed kunnen gebruiken.

Self care is een essentieel onderdeel van een gezonde levensstijl. Goed voor jezelf zorgen vergroot de kans dat we verbetering zien in zo’n beetje alle aspecten van ons leven. Het kan van positieve invloed zijn op je relatie en vriendschappen, maar ook op je werk en je financiële situatie.

1. Puur natuur

Goed voor jezelf zorgen betekent dus niet alleen maar bankhangen. Zorg dat je lekker naar buiten gaat en loop eens wat vaker een blokje om. Het is een simpele manier om je mentale en lichamelijke gezondheid te verbeteren. Je krijgt er namelijk meer energie van en je hersenen krijgen een oppepper.

2. Nachtrust is de key

Goed slapen is belangrijk. En dat betekent geen vijf à zes uur omdat je nog veel dingen op je to do list hebt staan. Denk aan een goede zeven tot negen uur per nacht. Langer hoeft niet, want te veel slaap is ook weer niet goed.

3. Maak tijd voor seks

Neem eens de tijd voor een lekker potje seks. Het neemt namelijk je stress weg, schudt je brein wakker en laat je er jonger uitzien. Alleen maar voordelen dus. Is het momenteel wat rustiger tussen de lakens, omdat je geen relatie hebt? Geen zorgen. Seks met jezelf biedt vrijwel dezelfde voordelen.

4. Goed voor jezelf zorgen = sporten

Sporten is zowel goed voor je lichaam als geest. Er komen endorfines vrij, waardoor je weer een stuk meer energie krijgt en stress kan loslaten. Door in de buitenlucht te sporten kun je je geestelijke gezondheid verhogen en spanning, woede en depressie verminderen.

5. Luister naar favoriete muziek

Zet eens wat goede muziek aan als je naar je werk rijdt of als je aan het aankleden bent. Je hoort een van je favoriete liedjes door de speakers knallen en dat maakt je blij, dus je begint je dag goed. Ook als je al vrolijk bent heeft het luisteren naar muziek effect.

6. Keep smiling

Lachen is het beste medicijn. Probeer dus zo vaak mogelijk te lachen, met je partner, je vrienden, je collega’s of gewoon met jezelf. En als er even niet te lachen is, probeer dan eens een fake lach. Het is een bewezen manier om je hersenen voor de gek te houden en je (net als een echte lach) een goed gevoel te geven.

Bron: Bedrock.nl | Beeld: iStock