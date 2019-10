Zijn je voornemens voor dit jaar geflopt? Wij presenteren je plan B

Voornemens, het woord alleen al is om moe van te worden. Of je haalt ze, of je haalt ze niet – dat laatste geldt voor de meesten van ons. Maar om te voorkomen dat je je een mislukkeling voelt, of dat het niet behalen van je voornemens voelt als falen, is er nog altijd plan B.

Misschien waren je doelen, ahum, ik bedoel natuurlijk je voornemens wat te groot van aard. Misschien was dit jaar niet het juiste moment. Of misschien kwam er wat anders op je pad waar je prioriteit aan gaf. Het kan allemaal. En het is oké. Wat ons brengt bij plan B.

Goede voornemens plan B

Bij Plan B gooien we onze voornemens van eerder dit jaar met een grote ommezwaai over boord. Dag, doei, tabee. Accepteren, en weer verder met levenslessen leren. We vervangen de lange lijst met grote ambities en hoge verwachtingen in kleine, behapbare leuke doelen. Die ‘doeltjes’ zijn niet alleen makkelijk om nu nog voor het eind van het jaar te halen. Ze zorgen er ook nog eens voor dat je alsnog terug kunt kijken op een succesvol 2019.

Comfort zone

Want jij voelt je beter als je jezelf hebt verbetert. Iets wat valt of staat met onze comfort zone. De angst om te falen is vaak onze grootste vijand. Ga maar eens na, welke voornemens heb je niet gehaald vanwege faalangst? Dit denkbeeldige monster houdt ons opvallend vaak tegen in het leven.

Dat terwijl juist buiten je comfort zone veel leuks te vinden is: het boost je zelfvertrouwen en geeft nieuwe energie. Immers, door vaker uit je comfort zone te stappen zal de angst om te falen verminderen. Bovendien laat het je inzien dat er positieve uitkomsten zijn die je anders nooit had ervaren.

Lees ook:

Niet september is het nieuwe januari, maar oktober (en wel hierom)

En stiekem hebben goede voornemens en je comfort zone veel overlap: wil je een betere versie van jezelf worden, dan moet je niet doen wat je altijd al doet. Het gaat erom dat je iets anders doet, dat buiten je comfort zone valt.

Dat hoeft niet heel groot te zijn, maar mag ook een klein risico zijn. Bijvoorbeeld:

Maak je cv in orde. En nee, je hoeft niet te solliciteren – dat voornemen kun je doorschuiven naar volgend jaar. Maar een nieuwe cv maken, zonder verdere verwachtingen? Dat lukt makkelijk.

Probeer een nieuwe sport(-activiteit). Dat hoeft geen paaldansen of hockey te zijn. Maar bijvoorbeeld zumba in plaats van je wekelijkse uurtje spinning.

Stuur een fanmail. Stond netwerken hoog op je lijstje, en kwam het er niet van? Vergeet dit voornemen en schrijf een brief aan iemand die jou inspireert. Van Eva Jinek tot Beyoncé, je mag helemaal zelf kiezen.

Trakteer jezelf op een cadeau. Nog iets dat ons naast faalangst vaak tegenhoudt: geld. Geef impulsief 100 euro uit aan iets. Bijvoorbeeld aan dat kledingstuk of woonaccessoire waar je al tijden van droomt. Kun je het geld nu niet missen? Spaar dan tot aan het eind van het jaar en geef het jezelf als kerstcadeau

Ga op date met jezelf. Over korte-termijn energieboosters gesproken, dit is er eentje hoor. Met jezelf op pad naar de bioscoop of een restaurant is letterlijk uit je comfort zone stappen.

Vraag iemand om jouw mentor te zijn. Dat kan al door een simpel berichtje op LinkedIn. Ook al zeggen ze nee, iedereen voelt zich gevleid met zo’n verzoek.

Maak een moodboard. Sluit jezelf op in huis, verzamel alle tijdschriften (die je toch al lang wilde weggooien) en ga knippen en plakken op je moodboard. Je bent niet alleen creatief bezig, maar je bent ook aan het visualiseren wat je nu écht wil.

Praat met een volstrekt vreemde. Op het perron, in de trein of bij het stoplicht. Het doel? De naam van de ander leren.

Koop een kaartje voor een evenement waar je in je eentje naar toe gaat. Alvast voor 2020!

Welnu, we kunnen niet voorspellen wat dit jaar voor jou in petto heeft. Maar wat we wel kunnen doen is een aantal tips op een rij zetten, waardoor je leven in ieder geval wat leuker gaat worden. Dus gooien we er even een cliché in: het draait allemaal om je mindset.