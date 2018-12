Goede voornemens volhouden? Bij deze 5 work-outs besef je nauwelijks dat je sport

De kans is groot dat het als goed voornemen boven aan je lijstje pronkt: meer sporten. Misschien heb je jezelf dit jaar zelfs al een keer naar de sportschool gesleept om een goede start te maken. Maar hoe hou je dat in hemelsnaam het hele jaar (en het liefst langer) vol als je stiekem een bloedhekel hebt aan sporten?

Tenzij jij een van de uitzonderingen bent die fitnessen de leukste bezigheid ever vindt, kun je beter een andere activiteit zoeken om in beweging te blijven. Gelukkig zijn er een heleboel opties om in vorm te blijven, zonder dat je doorhebt dat je toch echt aan he sporten bent.

Trampolinespringen

Als kind was het al leuk, maar waarom zou je trampolinespringen als volwassene eigenlijk niet meer kunnen doen? Als je een tuin – of hoog plafond – hebt kun je een eigen exemplaar aanschaffen, maar er bestaan ook allerlei trampolineparadijzen. Leuk voor een dagje, maar ook als wekelijkse activiteit.

Salsadansen

Latin-muziek is populairder dan ooit (kijk zelf maar eens naar de top 40), dus waarom niet eens écht leren hoe je er in de club op moet bewegen? Bij de meeste dansscholen hoef je zelf geen partner mee te nemen omdat je continu afwisselt, dus dit kun je ook prima alleen doen. En wist je dat er – verspreid door heel Nederland – superveel salsafeesten zijn waar je je moves kunt oefenen?

Zwemmen

Stel je vriendinnen eens voor om jullie avond bankhangen te verruilen voor een bezoekje aan het zwembad. Tijdens het zwemmen gebruik je superveel verschillende spieren, dus een goede work-out is het zeker. Extra pluspunt is dat je ondertussen – tenzij je voor pr’s gaat – nog lekker kunt kletsen ook. Nog een voordeel: je merkt in het water niet dat je zweet dus je voelt je daarna ook niet zo vies.

Paaldansen

Een stuk minder saai dan hangen aan een fitnessapparaat, maar geloof ons: van paaldansen kun je net zo gespierd worden. Het is een stuk zwaarder dan het lijkt, en telt dan ook absoluut als volwaardige work-out. Vergeet niet je vriendinnen en telefoon/camera mee te nemen om elkaar in de meest charmante posities te leggen. Lachkicks gegarandeerd.

Bowlen

Toegegeven: dit is niet de beste sport als je in korte tijd veel calorieën wil verbranden. Gezellig is bowlen echter absoluut. Wel raden we aan om het bier en de bitterballen te skippen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock