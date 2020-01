Google neemt de wereld langzaam over. We gebruiken en masse de welbekende zoekmachine voor elke vraag die we hebben in ons leven, maar aan het begin van het nieuwe jaar komt Google met een nieuw snufje. Geen Google Glass, maar iets van medische aard dit keer. Volgens Google zou een door hun getrainde computer sneller borstkanker detecteren dan een gemiddelde arts.

Google herkent borstkanker

Met minder informatie tot zijn beschikking dan doktoren, kan een Google-computer alsnog de eerste tekenen van borstkanker herkennen. Dat is gebleken uit onderzoek dat is gedaan door Google in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De resultaten bleken verassend goed te zijn. Door de inzet van de Google-computer werden in de Verenigde staten 5,7 procent minder onterechte diagnoses gesteld en lukte het de AI om meer borstkanker situaties te herkennen. Ook in het Verenigd Koninkrijk zakte het aantal verkeerd gestelde diagnoses met 1,2 procent en nam het aantal situaties waarin borstkanker niet herkend werd af met 2,7 procent.

Lees ook: Veel vrouwen herkennen borstkanker te laat

Google maakt ook fouten

Dat klinkt veelbelovend of niet? Voor we het hard van de digitale daken schreeuwen, wel een kleine side note: ook de Google AI maakte fouten. Er kwamen in het onderzoek een aantal situaties naar voren waarin juist de ‘gewone’ artsen wél borstkanker herkenden en de computer dit niet detecteerde.

Wellicht heeft dat te maken met het feit dat artsen ook de medische gegevens van de desbetreffende patiënten kon inzien en Google alleen de röntgenfoto’s kon analyseren. Daarom wil Google de computer door blijven trainen, net zolang totdat de medische wereld Google kan inzetten tijdens borstkankeronderzoek.

Bron: Refinery 29, bron beeld: Unsplash