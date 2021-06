Groeit je haar eigenlijk sneller door de zon?

Lang haar hebben, willen we allemaal wel. Maar hoe zorg je er nou voor dat je haar op een natuurlijke manier mooi lang wordt? Je kunt natuurlijk allerhande serums en verzorgingsmiddelen gebruiken om je haar zo gezond en vol mogelijk te laten groeien, maar helpt de zon misschien ook een handje?

Zelf heb ik het idee dat mijn haar een stuk sneller groeit in de zomermaanden, maar is dat eigenlijk wel zo?

Sneller groeien

Het klopt dat haar iets sneller groeit in de zomer, dan in de winter. Maar of dit nou echt door de zon komt, dat is nog onduidelijk. Het zou natuurlijk goed kunnen, want de zon is de belangrijkste bron van vitamine D. En juist die vitamine zorgt er onder andere voor dat je haar groeit. Als je een tekort aan dit vitamine binnenkrijgt, dan kan het zelfs haarverlies veroorzaken.

Maar of alleen de zon – en dus vitamine D – ervoor zorgt dat je haar sneller groeit, blijft nog even de vraag. Vaak eten we in de zomer ook gezonder en bewegen we meer, dat zouden ook nog logische verklaringen voor het sneller groeiende haar kunnen zijn.

Je hoeft overigens geen flinke groeispurt op je hoofd te verwachten, het gaat hier echt om millimeterwerk. Bij mannen zal het sneller opvallen: de baardharen kunnen tot zes millimeter per maand sneller groeien dan in de winter.

