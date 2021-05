In een tijd waar we erop los zoomen en mailen, gaat er weleens iets fout. Daar weten deze vrouwen alles van. Ze delen hun grootste digitale blunders.

Het communiceren via beeldschermen, zo in crisistijd, blijkt toch ingewikkelder dan ik voor dat wat-een-gezeik-moment dacht. Voorheen zag ik vooral de voordelen. Zo liet ik zeker een half uur mijn gezicht zien op een online bruiloft waar ik anders een hele dag en een fortuin aan kwijt was geweest. Mijn joggingbroek wint het altijd van mijn knellende jeans en Netflix van zeikende collega’s. Zeker tijdens lunchtijd. Maar dat beeldschermcommuniceren – zeker met eveneens beeldschermcommunicerende huisgenoten om je heen – is ook een soort van mijnenveld. Voor je het weet, wordt het net iets te persoonlijk. Deze vrouwen kunnen daarover meepraten, ook zij maakten online blunders.

‘Nog geneukt?’

Paulien (37): ‘Ik gaf een presentatie over de social mediastrategie van het bedrijf. Ik werkte er nog maar net en de presentatie was bedoeld voor de directeuren en het management. Best een ding. Ik deelde mijn scherm met het bedrijf en opende Facebook om zo naar onze bedrijfspagina te gaan. Maar op het moment dat ik Facebook opende, zag een vriend van me dat ik online was. Er plopte een DM in beeld. ‘Yo! Hoe is het? Nog geneukt?’ Mijn publiek barstte in lachen uit, ik kleurde rood en lachte wat schaapachtig mee. Die hele presentatie heb ik nooit meer fatsoenlijk kunnen afmaken. Na deze onvergetelijke presentatie begroetten mijn collega’s me niet meer met ‘goeiemorgen’, maar met ‘nog geneukt?’. Gelukkig werk ik er niet meer.’

Onderbroekenlol

Stephanie (30): ‘De snoozeknop? Die had ik net iets te vaak ingedrukt die ochtend. Ik had een kater en was niet vooruit te branden, maar ach… de afstand tussen mijn bed en mijn geïmproviseerde kantoor was dan ook te verwaarlozen. Ik zou alleen maar even een bloes aan hoeven trekken, en er een sloot koffie in hoeven gooien en dan kwam die meeting vanzelf goed. De ervaring leerde dat – mits ik op de juiste momenten ‘uhu’ zou mompelen – ik me er ook met kater wel doorheen kon loodsen. Op het scherm zag ik er best fris en uitgeslapen uit, zo constateerde ik tevreden, maar mijn motoriek lag nog flink te slapen. Ik gooide mijn koffie om, sprong op van schrik… En zo had het hele team zicht op mijn half aangeklede look en nog erger: op mijn huidskleurige oma-onderbroek. Ik heb me nog nooit zo geschaamd en trek sindsdien altijd ook een broek uit de kast.’

Peuterproblemen

Iris (37): ‘Met de kinderopvang nog dicht, opa en oma in de risicogroep en manlief wel op het werk, was het even improviseren toen ik met mijn driejarige dochter thuis een sollicitatiegesprek in moest. Ik was vrij gespannen: dit was de baan waar ik al jaren van droomde. Ik wilde dat het gesprek fantastisch zou gaan, maar met een peuter in huis lopen de dingen meestal anders dan gepland. Gelukkig biedt de iPad dan uitkomst, waar ik Sophie wel een half uur achter dacht te kunnen parkeren. Dat Peppa pig soms even door het gesprek heen knalde – ze heeft net de volumeknop ontdekt – nam ik maar voor lief. Maar toen ik midden in mijn pleidooi zat waarom ik een aanwinst was voor het bedrijf, schreeuwde dochterlief keihard: ‘Mama, ik heb gepoept!’ Ik kon wel door de grond zakken. Gelukkig moest de recruiter erom lachen. Uiteindelijk kon ik het gesprek later afmaken en kreeg ik toch de baan.’

Hey, tijger!

Anne-Marie (40): ‘De lockdown ging me als single niet in de koude kleren zitten. Ik kon het gezelschap van een man na tig passieloze maanden goed gebruiken. Toen ik Jasper voorbij zag komen op Tinder dacht ik: ik swipe je meteen mijn bed in. De seks viel bepaald niet tegen en ik verheugde me erop de rest van de dag met hem in bed door te brengen. Ik had toch maar één meeting op de planning staan. Dat had ik Jasper niet verteld: ik zou binnen een half uur weer bij hem in bed kruipen. Daarbij lag hij zijn roes uit te slapen, dacht ik. Totdat ik een ‘Hey tijger,’ hoorde en hij halfnaakt achter me stond. Mijn leidinggevende kon er gelukkig om lachen, Jasper minder. Ik heb hem niet meer gezien daarna.’

Hey Siri!

Loes (32): ‘Ik was lekker aan het roddelen met collega B. over collega F. F. is heus niet onaardig, maar wel een behoorlijke wijsneus. Ze pretendeert altijd alles beter te weten. F. is de T-rex van kantoor, maar dat zij van voor de oorlog is en dus alles weet van de geschiedenis van het bedrijf, wil natuurlijk niet zeggen dat ze ook van de socialmediastrategieën verstand heeft. Verre van! Dus toen ik een privé-Zoommomentje met B. had – je moet toch wat zonder koffieautomaat – gingen we helemaal los over de bemoeizucht van F. Helaas had Siri de boel ook opgevangen en F. gebeld. We hebben het nog goed proberen te maken, maar tot op de dag van vandaag is dat niet echt gelukt.’

