Dit zijn de grootste irritaties per sterrenbeeld

Iedereen heeft van die dingetjes die je chagrijnig kunnen maken. Voor de één is dat wanneer ze de controle uit handen moet geven, voor de ander is dat juist wanneer ze de leiding krijgen. Je hebt mensen die gevoelig zijn voor harde geluiden, anderen zijn juist allergisch voor stiltes. De mens is geprogrammeerd om op verschillende manieren te reageren, maar veel staat ook geschreven in de sterren.

Leeuwen zijn bijvoorbeeld gevoelig voor aandacht, en wanneer zij die naar hun mening te weinig krijgen, kan dat zorgen voor irritaties. Dat terwijl Kreeften moeite hebben wanneer er niet aan hun gevoelens wordt gedacht. Wat is de mood killer van jouw sterrenbeeld?

Ram

Wanneer dingen niet gaan zoals jij het wilt, ga je vrijwel direct mokken. Dat komt omdat je een sterke mening over hoe de dingen moeten gebeuren (en yes, je hebt vaak gelijk). Probeer iets meer te relaxen en meer vertrouwen te hebben in the universe en de mensen om je heen.

Stier

Je bent een aardeteken en staat graag met beide benen op de grond, dus wanneer je in nieuwe situaties belandt vind je het irritant dat de routine ontbreekt. Niet weten wat er gaat gebeuren…? Dat vindt de Stier zelfs bloedirritant. Jij wilt stabiliteit, consistentie en weten waar je aan toe bent.

Tweelingen

Ha, als er niet naar je geluisterd wordt, zit je meteen op de kast. Communicatie is immers één van je drijfveren. Sommige mensen zijn afgeleid of hebben niet direct door wat het is dat je wilt zeggen. Onthoud dat het niet altijd jouw schuld is wanneer je woorden verkeerd begrepen worden. Blijf proberen, want de juiste mensen zullen naar je luisteren wanneer het nodig is.

Kreeft

Zijn er mensen boos op je? Dan kun je je dat heel erg aantrekken, waardoor al je focus daarop gaat en je nauwelijks meer oog hebt voor andere dingen. Besef dat je niet continu bezig kunt zijn met de emoties van anderen, en dat zij juist moeten dealen met hun eigen frustraties.

Leeuw

De Leeuw voelt zich al snel ondergewaardeerd. Krijg je, naar jouw inziens, te weinig betaald? Dan ben je geneigd de leiding in handen te nemen, waardoor je bazig kunt overkomen. En vaak liggen deze dingen buiten jouw macht, waardoor je ontzettend gefrustreerd raakt. Pick your battles, Leo, want zolang je niet van alles een strijd maakt, zit je goed.

Maagd

Datgeen waardoor jij direct op de kast zit? Dat is wanneer iemand je vals beschuldigd. Je kunt niet tegen misverstanden, zeker niet als je verkeerd begrepen wordt. Onthoud dat er niets mis is met zelfverdediging, maar dat je wel kalm moet blijven.

Weegschaal

Komt er even iemand pietluttig doen en over details zaniken? Niets irritanter dan dat. Jij beweegt het beste op je eigen routine en je wilt niet dat iemand jouw mojo komt verstoren.

Schorpioen

Jaloezie is jouw grootste struikelblok. Je bent bang dat je vertrouwen geschaad wordt en raakt in de stress wanneer iets dreigt je risico te verstoren. Hierdoor projecteer je je angst op anderen, terwijl er niet altijd een goede reden voor je jaloezie is.

Boogschutter

De Boogschutter wordt nerveus van verveling. Je bent zo avontuurlijk dat je meer prikkels nodig hebt dan de gemiddelde persoon. Of het nou gaat om je baan, vrienden of hobby’s, zorg dat er altijd een constante bron van opwinding in je leven zit.

Steenbok

Met een kater een hele dag Netflixen op de bank? Daar maak je de Steenbok niet blij mee. Je raakt geïrriteerd, waardoor je slechte dag van kwaad tot erger gaat. Maar hey, je kunt niet altijd aan de buitenwereld laten zien wat je waard bent. Soms is niets doen ook goed genoeg.

Waterman

Een echt gezelschapsdier, dat is de Waterman. Je kunt daarom verdrietig worden wanneer je alleen bent. Jouw drijfveer is het gezelschap bij anderen. Investeer daarom in goede vriendschappen en relaties, zodat je je niet down gaat voelen.

Vissen

Te weinig tijd voor jezelf is voor Vissen een echte mood killer. Wat jij nodig hebt om lekker in je vel te zitten is een focus op jezelf, je werk en je lichaam en geest.

