Liegen, we doen het allemaal weleens. Sterker nog: zo’n twee keer per dag. Van kleine, onschuldige leugens tot grote leugens (met grote gevolgen). Maar waarom doen we het eigenlijk?

Ken je het Bijbelse gezegde nog ‘Gij zult niet liegen’. Toch zijn er maar weinig mensen die zich daaraan weten te houden. Gemiddeld vertellen we twee keer per dag – geen grap – een leugen. Maar wat is liegen precies en waarom doen we het? ”Liegen is ervoor zorgen dat een ander een verkeerd beeld heeft, terwijl je zelf stiekem weet dat het niet klopt”, aldus Sophie van der Zee, leugenonderzoeker aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Met de BBC maakte ze de documentaire A week of living truthfully waarin proefpersonen een week eerlijk moesten zijn. De deelnemers hadden er moeite mee…

Leugentjes om bestwil

Leugens zijn er in verschillende soorten en maten. Van het vertellen van verhalen die geheel verzonnen zijn: de fabrication lies. Ook houden we ervan om gebeurtenissen of situaties graag wat te overdrijven, de exaggeration lies. En dan zijn er nog de white lies, leugentjes om bestwil.

Wat je misschien nog niet wist, je kunt ook liegen door niets te zeggen… Zo kun je bewust informatie achterhouden, de zogenaamde concealment lie. ”Je vertelt expres iets niet en weet dat de ander hierdoor een vertekend beeld van de werkelijkheid heeft. Dat is ook liegen”, voegt Van der Zee toe.

Mannen leugens, vrouwen leugens

Maar waarom doen we het? Volgens Van der Zee liegen mannen en vrouwen om verschillende redenen. Mannen vertellen vaker egoïstische leugens. Ze liegen om zich beter voor te doen dan ze eigenlijk zijn (irritant!) of om ergens onderuit te komen (ook irritant!).

Vrouwen vertellen eerder en meer zogeheten sociale leugens. Ze liegen vaker voor een ander dan voor zichzelf, bijvoorbeeld om iemand niet te kwetsen of om aardig gevonden te worden. Ook gaan de leugens vaker over immateriële zaken.’’

Fun fact: een van de meest vertelde leugens is ‘ik ben onderweg’ of ‘ik kom eraan’. Volgens Van der Zee is er doorgaans weinig van waar. Het betekent eigenlijk: ik ben nog even iets anders aan het doen. Herkenbaar?

Hamvraag

Is liegen altijd slecht? Niet helemaal. Onderzoek laat zien dat een beetje liegen zo zijn voordelen heeft. Een leugentje op je datingprofiel of CV kan ervoor zorgen dat je net een leukere partner of betere baan scoort. Geheel op eigen risico uiteraard.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: HLN, beeld: iStock