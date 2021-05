Deze 7 guilty pleasures herkennen we allemaal

Natuurlijk hebben we allemaal een guilty pleasure. De een luistert alleen naar foute hits van vroeger, de ander nooit één, maar het hele pak Oreo’s. Taboes zijn er om te verbreken, dus we hebben een paar van onze favoriete heimelijke genoegens op een rij gezet. Welke herken je?

1. Stalken

We hebben ons allemaal weleens aan social media-stalken schuldig gemaakt. Misschien om die nieuwe vriend van je beste vriendin even te onderzoeken, of om te checken hoe zijn ex eruit ziet. Even zijn kanalen checken en binnen no-time weet je al voor de eerste date niet alleen waar hij woont, maar ook wat zijn lievelingseten is en heb je zijn hele stamboom te pakken.

2. Quick breakfast

Heb je ook wel eens van de luie dagen waarop uit bed komen al teveel gevraagd is? Misschien ben je dan ook weleens na het ontbijt zo weer je bed ingedoken. Vooral op de zondag is onze favoriete guilty pleasure gewoon lekker de hele dag niks doen. Na het ontbijt weer je bed in: why not?

3. Romcoms kijken

We love romcoms! Even kun je verdrinken in je zelfmedelijden en huilen om die mooie ultra-romantische momenten die alleen in films gebeuren. Ideaal dus om lekker een avondje op de bank te gaan zitten met een bak ijs en te genieten van zo’n romcom. Hoe zoeter en voorspelbaarder, hoe beter.

4. Urenlang scrollen op Funda

Niet omdat je op zoek bent naar een huis, maar omdat je gewoon een nieuwsgierig aagje bent. Niets zo leuk om te kijken hoe de huizen van anderen er van binnen uit zien. Ben je zo weer een paar uur verder.

5. Reality-programma marathons houden

Je kunt wel doen alsof je dagelijks ‘Nieuwsuur’ en ‘Twee voor twaalf’ kijkt, maar programma’s zoals ‘Temptation Island’ en ‘EOTB’ zijn zeker weten je favoriet. Drama op tv is immers altijd beter dan in je eigen leven.

6. Sushi!

Nog zo een heerlijke guilty pleasure. Sushi. Daar is geen uitleg voor nodig. Niks om je schuldig over te voelen ook, al is het iédere dag eten misschien niet een goed idee. Aanrader: ontbijten met sushi. Probeer maar eens.

7. Kant en klare maaltijden

We willen wel graag op Instagram laten zien wat voor culinaire hoogstandjes we serveren bij het diner, maar soms zit je ook gewoon te grazen uit een bak maaltijdsalade van de Appie. Tijd is geld, niks mis mee!