Dagenlang Netflixen en op dinsdag al aan de vrijmibo. In lockdowntijden lonken de guilty pleasures. Wat is wijsheid: lekker aan toegeven of een beetje maat houden?

Juist nu zijn zijn guilty pleasures verleidelijker dan ooit. We netflixen, snacken, shoppen en borrelen wat af met z’n allen. Het is ons echter niet helemaal duidelijk wat we er mee aan moeten: guilty pleasures zijn er toch ook juist om schaamteloos van te genieten? In de nieuwste VIVA #20 zochten we het voor je uit. We raadpleegden een aantal professionals, die hieronder hun beste tips delen. Wil je het gehele artikel lezen? Dan kun je hier de losse editie kopen.

Haal het niet in huis

Verslavingscoach Esterelle van Zanten: ‘Wat je niet in huis hebt, kun je ook niet consumeren. Laat die koekjes of wijn lekker in het schap liggen. Simpel, maar doeltreffend om niet in de verleiding te komen.’

Pak zelf de regie

Psycholoog Kelly Weekers: ‘Maak een dagplanning zodat je ’s ochtends al inzichtelijk hebt hoe je je dag gaat invullen en hou je daaraan. Maak deze doelen klein en haalbaar. Zo zorg je ervoor dat je gemotiveerd blijft en niet nog verder wegzakt in slechte gewoontes en uitstelgedrag.’

Vind jezelf niet te zielig

Van Zanten: ‘Ja, de situatie is heftig, maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Relativeer en praat erover met anderen als je het moeilijk hebt.’

Leg de lat niet te hoog

Weekers: ‘Leg de lat voor jezelf niet te hoog. Probeer er ook van te genieten dat je nu misschien dingen kunt doen die je voorheen niet deed. Niet alles hoeft nuttig te zijn, soms is leuk ook gewoon genoeg.’

Beloon jezelf!

Van Zanten: ‘Dat iets vandaag niet gelukt is, wil niet zeggen dat het morgen ook niet lukt. Bekijk van dag tot dag wat je wel of niet wilt bereiken en beloon jezelf. Doe dat bijvoorbeeld met een mooi boek of een bosje bloemen.’