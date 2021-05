Gwyneth Paltrow aangeklaagd nadat haar ‘vaginakaars’ ontplofte

Colby Watson is een van de gelukkigen die Gwyneth Paltrows felbegeerde, in no time uitverkochte ‘vaginakaars’ bemachtigde. Het geluk was echter niet van lange duur. Na drie uur branden ontplofte de kaars in zijn huis.

Er waren geen gewonden, er was geen brand, eigenlijk was het enige wat echt aan de hand was de torenhoge vlammen die uit de kaars kwamen. Colby zag toch reden genoeg om Gwyneths bedrijf Goop aan te klagen – je bent Amerikaans of je bent het niet.

Waarschuwingslabel

Hij geeft toe dat hij de kaars van 75 dollar (61 euro) langer liet branden dan werd aangeraden. Op de kaars staat een waarschuwingslabel waarin wordt aangeraden de lont kort te houden en de kaars niet langer dan twee uur lang achter elkaar te branden.

Ondertussen maken ze zich op het hoofdkantoor van Goop weinig zorgen om de aanklacht. ‘We hebben er vertrouwen in dat deze aanklacht frivool is en een poging is om buitensporig gecompenseerd te worden omdat het product veel in de media is geweest. Wij staan achter de merken die we voeren en de veiligheid van de producten.’

Geraniums en muskuszaad

Gwyneths vaginakaars is om de haverklap uitverkocht. De gezondheidsgoeroe ontwikkelde de kaars naar eigen zeggen per ongeluk. Terwijl ze bezig was met de productie van de geurkaarsen flapte ze eruit dat ‘deze naar mijn vagina ruikt’. Wij moeten de eerste vagina die ruikt naar geraniums, bergamot, ceder, damascus rozen en muskuszaad nog ontmoeten, maar heerlijk is het ongetwijfeld.

