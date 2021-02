Gwyneth Paltrow noemt het krijgen van het coronavirus ‘een cadeau’

Gwyneth Paltrow raakte in januari 2020 besmet met het coronavirus. Alsof dat nog niet vervelend genoeg was, kreeg ze – net als vele anderen – te maken met de symptomen van long-Covid. Afgelopen maand deed ze een onderzoek waaruit blijkt dat haar ontstekingswaarden nog hoog waren.

Om er wat sneller bovenop te komen, besloot Gwyneth – toch al niet echt cheeseburgers- en pizza-type – haar levensstijl over een andere boeg te gooien. De actrice schrijft hoe ze bijna een jaar lang last had van ernstige vermoeidheid en een soort hersenmist. Ze bezocht een alternatieve arts die een dieet voor haar uitdokterde zodat ze sneller zou herstellen van het virus.

Geen suiker, geen alcohol

Het verdict: Gwyneth moest zowel op een plantaardig keto-dieet als ‘intuïtief’ vasten. Dat betekent geen suikers, geen alcohol en eten op zeer gezette (en beperkte) tijden. Nou is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat dit het antwoord is op die langdurige symptomen post-Covid klachten en riekt het wel erg naar reclame voor haar dokter (die toevallig net een boek uit heeft). En passant tipt ze ook nog wat fors geprijsde supplementen, huidserums en sportkleding die allemaal te koop zijn in haar webshop, want ook in huize Paltrow moet de schoorsteen roken.

‘Cadeau aan mijn lijf’

Het lijkt erop dat ze toch een slaatje wil slaan zijn uit haar ziekte, maar aan de andere kant: good for her als Gwyn zich er lekker bij voelt. ‘Ik voel me goed nu, heb energie en zie het min of meer als een cadeautje aan mijn lijf. Ik sport elke ochtend en probeer zo vaak mogelijk in de sauna te zitten om giftige stoffen af te voeren en zodoende gezond te blijven.’ Lekker bezig dus, maar om corona nou een cadeautje te noemen voor je lijf… We willen niet ondankbaar zijn, maar dat cadeau slaan we persoonlijk toch liever af.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Bron: Goop | Beeld: Getty