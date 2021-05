Gwyneth Paltrow onthult ‘schokkende’ gewoonte tijdens de lockdown

Gwyneth Paltrow zet zichzelf graag neer als de belichaming van gezondheid en welzijn. De gezondheidsgoeore meende dan ook dat ze iets wereldschokkends deelde toen ze opbiechtte wat haar lockdown-gewoontes waren.

Namelijk: íedere dag brood en pasta eten. En: iedere dag een cocktail drinken. Klinkt voor ons als any other day, maar in het geval van Gwyneth die voornamelijk op macrobiotische groente leeft, is het nogal wat. En mind you: ze dronk wel cocktails die ze had gemaakt van haar eigen geproduceerde whiskey op basis van – hoe kan het ook anders – quinoa. Dat mixte ze met esdoornsiroop en citroensap. Ook maakte de actrice duidelijk dat ze zeker niet dronken was geworden.

Bacchanalen

‘Ik verloor volledig de controle’, zegt ze over haar uitspattingen. ‘Wie doet dat nou? Dat is niet gezond.’ Misschien moeten we haar maar niet vertellen over onze Thuisbezorgd-bestellingen, zoete baksels en witte wijn bacchanalen. Er kwam in ieder geval weinig quinoa aan te pas.

Inzinking

Het lijkt een onschuldige bekentenis waaruit blijkt dat Gwyn de touch met de realiteit definitief is kwijtgeraakt, maar twitteraars wijzen erop dat dit een ander probleem duidelijk aftekent. ‘Dat verhaal is heel relevant omdat het de verschillende universa belicht waar de elite in leeft. In 2020 betekende voor 99% van de planeet een break down: een emotionele inzinking vanwege het verlies van een geliefde, een kostwinning, een thuis. Voor Paltrow betekende het: brood eten.’

Daarmee legt Shiv Ramdas de vinger precies op de zere plek. Zijn tweet leverde al meer dan 15.000 likes op.

That Guardian Gwyneth Paltrow story is super relevant because it highlights the different universes, not worlds, the elite live in. In 2020, for 99% of the planet, breaking down =emotional collapse at loss of loved one, livelihood, home. For Paltrow it meant eating bread. — Shiv Ramdas (@nameshiv) May 10, 2021

