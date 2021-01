Gymnast Nia Dennis (21) gaat viral met haar ge-wel-dige choreografie

Terwijl wij thuis vanachter onze laptops in smoezelige joggingbroek steeds houteriger worden, pakt gymnast Nia Dennis (21) op de socials alle shine met haar verbijsterend soepele choreografie. Haar choreografie is een ode aan haar Afrikaanse roots – en dat werd in het gymnastenwereldje hoog tijd, zegt Nia.

Want de meiden die in een strak turnpak met strassstenen de mat onveilig maken, zijn toch met name wit. Nia besloot daarom dat haar choreografie een ode moest zijn aan haar Afrikaanse roots. Of zoals ze het zelf zegt: de ‘black excellence’. ‘Het is een eerbetoon aan alles wat zwarte mensen kunnen doen, alles wat we kunnen overwinnen. Na alle tegenslagen en onderdrukking zijn we er nog altijd’, vertelt de gymnast in een interview met The Lily.

De complete routine:

In een video die nu rondgaat op social, is te zien hoe Nia alle hoeken van de mat bespeelt – gracieus, sassy en met een bizar lenig lijf. Daarmee imponeerde ze de juryleden en kreeg ze van de 10 punten een 9,5. Daar bleef het echter niet bij. Michelle Obama kreeg de video onder ogen en wijdde er een tweet aan. ‘Now that’s what I call fierce. Je bent een ster!’ Whoa.

‘Te dik, te curvy’

Ondertussen hoopt Nia dat ze met haar viral choreografie andere zwarte meiden op ideeën brengt. Zelf voelde ze zich nooit tussen de meer brave, klassieke stijl van haar witte mede-dansers. ‘Ik was een meer explosieve turnster, ‘te dik’, ‘te curvy’. Hopelijk kan ik de grenzen van gymnastiek verleggen. Zodat het moderner, nieuwer en meer urban wordt.’ Ze heeft de lat in ieder geval alvast hoog gelegd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ⛸🤸🏾‍♀️ (@skating_x_gymnastics)

