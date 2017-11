Ha: nagelbijten is een teken van perfectionisme

Kun jij het nagelbijten niet laten? Dan word je misschien weleens een stresskip genoemd. Niet terecht, want wat blijkt nu uit een Canadese studie: deze ‘slechte’ gewoonte is gewoon het resultaat van je perfectionisme.

Ongeduldig

Of je nu friemelt aan je huid, op je nagels bijt of met je haren speelt, volgens onderzoekers van de universiteit van Montreal heeft het allemaal dezelfde oorzaak: je perfectionistische en ongeduldige aard. Je ontwikkelt deze gewoontes omdat je niet in staat bent om om te gaan met druk en een taak af te ronden op een ‘normaal’ tempo. Nagelbijters zijn mensen die zich snel ergeren en zich tijdens het uitvoeren van hun taken gefrustreerd, ongeduldig en ontevreden voelen, legt Dr. Kieron O’Connor uit.

Frustratie, verveling of stress?

Voor dit onderzoek werden 48 personen uitgenodigd; de meerderheid van hen waren nagelbijters of mensen die een andere vorm van compulsief gedrag vertoonden. Met een vragenlijst ging men na wanneer zij zich schuldig, geïrriteerd of boos voelden. Vervolgens werden ze in situaties geplaatst die hen stress, verveling of frustratie bezorgden.

Te veel energie

Wat bleek: de deelnemers beten méér op hun nagels wanneer ze zich verveelden of gefrustreerd raakten, dan wanneer ze onder stress stonden. Dit bewijst dat deze gewoonte géén teken is van angst of stress. Je gaat dus gewoon op je nagels bijten wanneer je het gevoel hebt dat je niets nuttig kunt doen met je te veel aan energie.

Bijt jij op je nagels? Dan is dit dus misschien wel een teken dat je aan een nieuwe uitdaging toe bent.

Beeld Sanoma Beeldbank