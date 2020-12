Een goede voorbereiding is het halve werk: haal dít alvast in huis om je nieuwjaarskater te verlichten

Er is niemand die ervan geniet: katers. Toch moeten de meeste van ons er op 1 januari weer aan geloven. Jammer, maar helaas. Gelukkig zijn er manieren om je kater te verlichten. Zorg vandaag alvast dat je gereed bent, een goede voorbereiding is tenslotte het halve werk.

Wij helpen je graag een handje om 1 januari zo dragelijk mogelijk te maken. Zorg dat je déze producten in huis hebt om de dag te overleven.

1. Water(!)

Als het goed is, hoef je dit niet uit de supermarkt te halen. Dat scheelt al. Zorg dat je zoveel mogelijk water drinkt. Dit is hét wondermiddel tegen je kater. Jij en water gaan hand in hand op de eerste dag van het jaar.

2. Kudzu-thee

In Azië drinkt men na een zware nacht al eeuwenlang kudzu-thee. Deze thee – op basis van kruidnagel – is de ultieme remedie tegen je helse hangover. Is het lekker? Uhm… Nee. Maar het helpt wel tegen je misselijkheid en hoofdpijn, wat wil je nog meer?

3. Anti-katerontbijt

Het is niet altijd even leuk, eten tijdens je kater, maar het helpt wel. Het liefst bak je eitje. De eiwitten zorgen voor energie waardoor je je meer wakker en fit voelt. Eet er vooral wat groentes en fruit bij. Hoe gezonder, hoe beter.

4. Paracetamol

Trek je de pijn niet meer? Neem dan paracetamol in. Let op: dit doe je beter niet op een lege maag. En vooral niet als je al misselijk bent.

5. Fruit

Fruit is natuurlijk altijd goed voor je, maar vooral als je met een dikke kater op de bank ligt. Fruit helpt je namelijk de alcohol in je bloed af te breken. Hoe fijn is dat?

Bron: Libelle/Flair | Beeld: Unsplash