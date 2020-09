4 tips om het meeste uit je conditioner te halen

Gebruik je naast shampoo ook altijd conditioner? Dan is dit artikel voor jou. Grote kans dat je je conditioner al jaren op dezelfde manier gebruikt. Zonde, want het kan zomaar dat je niet het meeste uit je conditioner haalt.

Conditioner kan je namelijk op verschillende manieren gebruiken. Vier tips over je conditioner, voor jou op een rij gezet!

1. Gebruik conditioner na de shampoo

Oké, deze kende je waarschijnlijk al. Maar weet je ook waarom? Nadat je shampoo hebt gebruikt, heeft je haar een vochtinbrengende crème nodig om voedingsstoffen aan de streng van je haar toe te voegen. Dat doet de conditioner. Dit verhoogt het vochtgehalte van het haar en de elasticiteit ervan. Ook verzacht het je haarvezels.

2. Doe een co-wash

Ooit van een co-wash gehoord? Dit is wanneer je je hoofdhuid wast met conditioner. In conditioner zitten hele milde reinigers. Die kan je best gebruiken als vervanger van je shampoo. Sterker nog, het is een goede manier om de integriteit en kracht van je haar te beschermen, terwijl de natuurlijke oliën behouden blijven. Probeer het eens!

3. Spoel je conditioner niet helemaal uit

Heb je droog en krullend haar? Experimenteer met je conditioner niet helemaal uitspoelen. Laat tijdens het wassen een dun laagje over. Het kan even zoeken zijn naar de juiste hoeveelheid, maar wanneer je die gevonden hebt zal je zien dat je haar mooi gevoed is én prachtig straalt. Wat wil je nog meer?

4. Doe het eens andersom: eerst conditioner dan shampoo

Doe eens gek! Voor sommige mensen werkt de omgekeerde manier – eerst conditioner dan shampoo – beter. Dit kan vooral het geval zijn wanneer je dun of plat haar hebt. Heb je het gevoel dat je conditioner je wortels verzwaren of je haar vet laat aanvoelen? Overweeg dan om de volgorde aan te passen.

Breng je conditioner aan door heel je haar. Na het uitspoelen breng je alleen wat shampoo aan bij je haarwortels. Echt? Ja, echt. Dit zorgt ervoor dat de rest van je lokken gehydrateerd zijn, terwijl je ook je haar lift en je hoofdhuid schoon aanvoelt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Beautify | Beeld: Unsplash/Set Doyle