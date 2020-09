Een nieuwe dag, een nieuwe TikTok-hack. Het social media platform staat bol van de slimme trucs om je leven nét iets makkelijker te maken. Wat dacht je van je haar krullen met sokken? Klinkt gek (is het ook wel een beetje), maar het blijkt mega effectief te zijn. Hallo, perfecte krullen!

Zo krijg je de mooiste golvende lokken zonder krultang of andere hittetools.

Haar krullen met sokken

Hoewel het eigenlijk al een ‘oudje’ is, heeft de truc om je haar te krullen met sokken weer comeback gemaakt. Op TikTok is de handige hack compleet viral gegaan, mede door behulp van haarstyliste Justine Marjan (die het haar doet van onder anderen Kim Kardashian en Ashley Graham). Justine deelt op haar TikTok-account de ene na de andere beautyhack, waaronder je haar krullen met sokken. En ja, het is precies zo simpel als het klinkt.

Lees ook:

De perfecte selfie maak je tegenwoordig met de hulp van je televisie

Golvende lokken

Wat Justine doet, is haar lange lokken verdelen in vier delen. Met een haarspeld klemt ze vier sokken in haar haar, om haar lokken er vervolgens omheen te binden. Ze maakt de sokken en het haar vast met een elastiekje en haalt de klemmen eruit. Na een nachtje slapen maakt Justine haar lange haren los en komen de mooiste beach waves tevoorschijn. Hoe ze precies te werk gaat, zie je in de TikTok-video hieronder. Watch and learn!

Panty

Genoeg sokken heeft iedereen wel in huis (zelfs als je geen paar hebt, kun je nog die losse sokken gebruiken waarvan de metgezel spoorloos is verdwenen). Mocht je vier losse sokken te veel werk vinden, dan heeft Justine ook daar een oplossing voor. Zo laat ze in een andere video zien hoe ze dezelfde hack toepast met een panty. De panty-variant vereist wel de nodige vlecht skills, maar heel moeilijk kan dat niet zijn. Toch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: TikTok | Beeld: Getty Images