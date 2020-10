Halloween mag dan een big deal zijn in Amerika, ook in Nederland wint de feestdag meer terrein. Of je 31 oktober nou viert of niet, een reden om er thuis een feestje van te maken is altijd welkom. Ga bijvoorbeeld los met deze leuke Halloween make-up ideeën, stap voor stap uitgelegd door een pro. Ga jij voor een angstaanjagende zombielook of transformeer jij in Pennywise van It?

Omdat we toch met z’n allen thuis zitten, is er (bijna) niemand die je Halloween make-up ziet. Dus mocht je look mislukken: no worries, plof dan lekker – volledig in thema – op de bank met een goede horrorfilm.

Halloween make-up: de leukste tutorials

1. Fairy

Laat je inner Tinkerbell los en wees creatief met je highlighter en groene oogschaduw. Ook leuk voor een feestje (als we ooit weer mogen).

2. Gesmolten pompoen

Als je pompoen zegt, zeg je Halloween. In deze make-up tutorial wordt je haarfijn uitgelegd hoe jij je eigen gezicht verbouwd tot (laten we eerlijk zijn: glamoureuze) pompoen.

3. Zeemeermin

Een make-up tutorial die we stiekem allemaal wel eens willen proberen, is die van de zeemeermin. Dus waarom niet met Halloween?

4. Pennywise van It

Transformeer jezelf in de griezelige clown Pennywise met deze Halloween make-up tutorial. Klaar? Dan is het tijd om de echte Pennywise in actie te zien in de film It.

5. Zombie

Nikkie de Jager (a.k.a. NikkieTutorials) is dé queen of makeup, wat ze maar weer eens bewijst met deze zombielook. Cool om na te maken, maar probeer om achteraf je partner of huisgenoten niet (te erg) te laten schrikken.

6. Vampier

Fan van The Vampire Diaries? Dan wil je deze beautylook zeker eens proberen. Laten we je alvast waarschuwen: pas op voor het creepy intro (de tutorial begint vanaf 1:10).

7. Catwoman

Altijd goed: verander jezelf in Catwoman. Deze Halloween make-up tutorial is het proberen waard, alleen al om zo aan je oogmake-up skills te werken.

8. Harley Quinn

Margot Robbie bracht het Batman-personage Harley Quinn tot leven in de film Suicide Squad. Ze mag dan een béétje gestoord zijn, met haar beautylook gooit ze in ieder geval hoge ogen.

9. Dua Lipa

Het draait bij Halloween allang niet meer om er zo eng mogelijk uit te zien. Ook zijn celebrities en beroemde karakters populaire kostuumopties. Probeer bijvoorbeeld deze make-up look om er precies zo uit te zien als Dua Lipa.

10. Crazy professor

De gekke geleerde, het blijft een populair Halloween-karakter. Ga helemaal los met deze make-up tutorial. Daarna hoef je alleen nog je crazy lach te oefenen en je bent klaar.

11. Weerwolf

Met deze weerwolf tutorial wordt het hoe dan ook een wilde avond! Vergeet ook niet te huilen naar het maanlicht.

12. Doodshoofd

De eeuwige klassieker: het doodshoofd. Je kunt ervoor kiezen om je hele gezicht te schminken. Vind je dat iets te heftig? Probeer dan eens deze ‘halve’ doodshoofd tutorial.

13. Joe Exotic van Tiger King

En dan, last but not least: transformeer jezelf in Joe Exotic van Netflix-docuserie Tiger King. Hilarisch! En laten we eerlijk zijn: enger wordt het niet.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Getty Images, YouTube