Tot dusver is 2020 een redelijk rampzalig jaar. En we moeten nog even, om precies te zijn twee maanden. Wat kan er nog misgaan hè? Niet om je bang te maken ofzo, maar zaterdag 31 oktober is het volle maan. Tijdens Halloween is dat, feest van griezels en spoken.

Blauwe maan

Over die volle maan. Dat er precies tijdens Halloween een volle maan aan de hemel staat, is vrij uniek te noemen. Dat komt één keer in de 19 jaar voor. En geheel in de geest van 2020 is er met deze volle maan iets bijzonders aan de hand: het betreft hier een blauwe maan. Waarom blauw, hoor ik je denken.

Nou, het toeval wil dus dat er op 1 oktober ook al een volle maan aan de hemel stond. Twee volle manen in één maand is hoogst zeldzaam en gebeurt maar eens in de 2,5 jaar. Dit fenomeen wordt ‘de blauwe maan’ genoemd. De laatste keer dat dit gebeurde was alweer in maart 2018.

Om het nog ingewikkelder te maken: er is nog een andere definitie van ‘blauwe maan’. De tweede definitie wordt gebruikt om de derde van vier manen in één seizoen aan te duiden. Ook dat komt niet zo vaak voor. De volgende komt volgens wetenschappers pas weer voor op 22 augustus 2021.

De volgende keer dat er tijdens Halloween een blauwe maan te zien zal zijn is in 2039. De vorige keer dat dit gebeurde was in 1944.

Minimoon

En ook heel schattig: de volle maan van 31 oktober is de allerkleinste van het hele jaar. Daarom wordt het ook wel een minimoon genoemd. Dit fenomeen is het tegenovergestelde van een supermoon. Bij een minimoon staat de maan verder van de aarde af dan bij elke andere volle maan dit jaar.

Volle maan 31 oktober in Stier

Kortom, er is dus van alles aan de hand met de volle maan op 31 oktober 2020. Maar wat betekent het voor jouw sterrenbeeld? Voordat we per sterrenbeeld uitlichten wat de invloed is van deze maan, is het handig om te vertellen dat de volle maan in het teken van Stier staat. Wat kenmerkend is voor Stieren, maybe you know, is dat Stieren niet houden van verandering. Nee bah hou op, Stieren zetten liever in op veiligheid en zekerheid. Een Stier speelt op safe.

Voor alle sterrenbeelden geldt dat je dit gevoel, op safe willen spelen, ook kunt ervaren. Flexibiliteit is even niet je ding en je wil dat zaken gaan zoals jij ze gepland hebt. Worden je plannen gedwarsboomd? Dan kun je fel reageren. Pas later ben je in staat om aan oplossingen te denken. Ook op het gebied van feedback en kritiek ben je niet flexibel en kun je kribbig reageren. Daarom alvast een tip: gun jezelf wat rust, blijf in je cocon en knuffel met je comfortzone.

Zon in Schorpioen

Dat brengt ons overigens wel bij een valkuil: kruip niet te diep in dat coconnetje van je. Waar de maan in Stier staat, staat de zon in Schorpioen. Schorpioenen, maybe you know, zijn gevoelig en kunnen soms moeite hebben met het uiten van hun gevoelens. Het zou dus kunnen zijn dat je de komende periode moeite hebt met je kwetsbaar opstellen. Persoonlijke vragen ga je uit de weg, je onderneemt weinig sociale activiteiten – je zit immers diep in je coconnetje. Hierdoor kun je je een beetje gaan isoleren. Probeer deze sterke gevoelens toch te doorbreken. Tip: tijd voor jezelf mag je natuurlijk best nemen, maar probeer je niet af te zonderen. Feit: daar word je zelf ook niet gelukkiger van.

Volle maan 31 oktober per sterrenbeeld

Dat gezegd hebbende, wat voor invloed heeft de volle maan op 31 oktober 2020 op je sterrenbeeld?

Ram:

Het is tijd om orde op zaken te stellen. Met je financiën loop je namelijk tegen de lamp; er doen zich een aantal plotselinge problemen voor. Je zult de balans moeten opmaken en je geld alleen aan het echt noodzakelijke spul uitgeven. Wees hierbij eerlij tegen jezelf – en tegen anderen – over je financiële situatie. Een goed financieel overzicht vermindert je zorgen en stress direct. Weet je niet waar je moet beginnen? In VIVA 44, die nu in de schappen ligt, duiken we in de wereld van kakeibo, een Japans boekhoudsysteem. Je kunt de editie hier los bestellen (die 3,45 euro kun je nog wel missen).

Stier:

Jouw emoties zullen zullen versterkt worden. Meer dan ooit ben je je bewust van je innerlijke gevoelens en verborgen wrok die je diep in je hart koestert. Zodra je je bewust bent van het feit dat je gevoelens aan de oppervlakte liggen, kun je zaken en problemen voor jezelf en anderen oplossen.

Tweelingen:

Het is een lange maand (en jaar) geweest, en daarom heb je een wanhopige behoefte om je te onttrekken aan je dagelijkse stress en sleur. Gebruik de zachte energieën van deze snoezige minimoon als een tijd om bij te komen. Tijd voor jezelf nemen zal wonderen doen voor je lichaam, geest en ziel. Hoe je jezelf als prioriteit stelt, kun je hier lezen.

Kreeft:

Je bent een geweldige vriend, maar tegenover je vrienden en vriendinnen moet je ook grenzen stellen. Dadelijk gaan ze je vriendelijkheid nog als vanzelfsprekend beschouwen… Steun je vrienden waar mogelijk, maar neem ook afstand van hun problemen. Ze zullen het echt wel begrijpen als je direct en eerlijk bent.

Leeuw:

Kan het zijn dat er veranderingen plaatsvinden op werkgebied? Het is in ieder geval een goed moment om je op professioneel gebied te verdiepen. Welke kant wil je op, hoe wil je je carrière uitbreiden? Sta open voor verandering, uiteindelijk levert dat een mooie beloning voor de lange termijn op. Immers, waar de ene deur sluit, gaat een andere open.

Maagd:

Oh oh Maagd, ik heb met je te doen. Je bevindt je momenteel in een moreel dilemma. Lees hierboven nog even het stukje over gevoelens die aan de oppervlakte liggen. Voordat je een beslissing neemt, die misschien niet de beste keuze voor je is – is het verstandig om echt ál je opties te bekijken.

Weegschaal:

In jouw hart staat passie en intimiteit voorop. Cuffing season is your season. Je hebt helemaal zin om te cocoonen en samen te smelten met één persoon. Maar probeer dat je nieuwe liefde op een eenvoudige manier te onderzoeken, voordat je er met diepe hartstocht induikt. Door het rustig aan te doen, kun je inzien dat het misschien toch niet een beste match is. Is ‘cuffing season’ in deze tijd groter dan ooit? Experts geven antwoord.

Schorpioen:

Inzicht in de rol die je speelt in je vriendschappen en relaties is nu belangrijk. Het kan zijn dat je niet zoveel geeft als dat je neemt en vice versa. Dit zal je helpen te navigeren naar het creëren van een betere dynamiek met anderen tijdens de blauwe maan en in de toekomst.

Boogschutter:

Weet je wat jij mist, Boogschutter? Een (diepere) connectie met je collega’s. Plan een Zoom happy hour met Halloween-thema met je collega’s of kruip in de telefoon. Hierdoor leer je ze beter kennen en kun je zowel buiten kantoor als op de werkvloer vrienden worden.

Steenbok:

Steenbok, jij moet het net als Weegschaal wat rustiger aan doen. Je bent als een open zenuw en je snakt naar liefde en genegenheid. Hou je hoofd koel, dan voorkom je teleurstelling.

Waterman:

Halloween, Sinterklaas, Kerstmis. Het liefst paradeer je nu al in glitter en parels. Toch is moet het dit jaar anders, vanwege die pandemie. Dat is zuur, maar voor jou eigenlijk niet zo erg: nu hoef je jezelf eens niet onder druk te zetten om hard te feesten en sociaal te zijn.

Vissen:

De laatste tijd heb je het drukker dan ooit. Nu vertraag je een beetje en neem je even de tijd om te relaxen. Gebruik deze tijd om op te laden. En probeer geen nieuwe werkprojecten aan te nemen, ook al wil je dat misschien wel. Je lichaam en geest zullen je later dankbaar zijn.