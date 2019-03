Handig: 3 tips tegen stress en test je huidige stressniveau

Ben jij een echte stresskip of heb je alles onder controle? Iedereen ervaart stress, maar de één meer dan de ander. Wij geven je wat tips om er beter mee om te kunnen gaan.

1. Take control

Waar ben je eigenlijk zo druk mee en wat speelt er allemaal in je leven? Pak er een kladblok bij en schrijf dit voor jezelf op. Kijk ernaar en vraag jezelf bij elk punt af of het nodig is om alles tegelijk te doen of dat je sommige punten ook kunt doorschuiven. Op deze manier ben je echt alleen bezig met de punten die voor jou op dit moment belangrijk zijn.

2. Stop met multitasken

Het lijkt misschien op het moment zelf om even snel iets tussendoor te doen of zelfs verschillende taken tegelijkertijd af te ronden. Maar voor je stressniveau is het echt beter om dat juist niet te doen. Focus je op één taak en voltooi die goed. Natuurlijk kunnen er taken voorrang krijgen en moet er iets tussendoor gedaan worden, maar probeer dan op die specifieke taak te focussen en kom dan daarna weer terug bij de taak waar je mee bezig was.

3. Move that ass

Misschien moet je er he-le-maal niet aandenken, maar sporten is echt goed tegen stress. Het hoeft geen uren te duren en slopend te zijn. Zelf een half uurtje hard lopen door het bos kan je al veel goed doen.

