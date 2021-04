Het maandelijkse feestje is alles behalve een feestje. Om het leed dat ongesteldheid heet te verlichten kan je daarom een menstruatie-app gebruiken. Of als je natuurlijk een grote kinderwens hebt en je vruchtbaarheid wil monitoren. However… Deze 5 menstruatie-apps zijn je nieuwe beste vriendin.

Lees ook: Menstruatie te vroeg of te laat? Dit zou er aan de hand kunnen zijn

Met een zogeheten menstruatie of ovulatie-app kan je eenvoudig je eigen menstruatiecycles bijhouden. Je beantwoordt een aantal vragen en dan kan de app voorspellen (damn!) wanneer je ongesteld wordt, last hebt van PMS (ugh) en wanneer je eisprong plaatsvindt. Btw: lees wel even goed hoe het zit met de privacy en de bescherming van je gegevens. Over bescherming gesproken, de meeste menstruatie-apps kunnen niet 100% zekerheid geven en zijn dus niet volledig betrouwbaar. Keep that in mind!

Clue

Misschien wel de populairste app van het moment: Clue. Letterlijk vertaald: aanwijzing. (snappen wij). Clue kan je alles vertellen over je gevoelens en emoties en wat je voelt. Denk aan: futloos, weinig energie, moodswings etc. Ze maakt dan een overzicht. Ook wordt jouw persoonlijke cyclus gemonitord, inclusief je eisprong, vruchtbare dagen en wanneer je ongesteld moet worden/ bent.

Download Clue

Eve

Ook handig is Eve. Qua uiterlijk net even iets anders, maar prachtig door de ombre oranje-roze kleuren. Ook Eve is de beste in het voorspellen wanneer je ongesteld wordt. Daarnaast is ze ook nog eens héél erg goed in geruststellen en troosten. Ze stuurt je namelijk dagelijks een daily forecast, een berichtje om je op te vrolijken. Ook staat erin wat je kan verwachten in deze periode van je cyclus. Met Eve ben je nooit alleen, je kunt namelijk tips van andere lotgenoten lezen en delen.

Download Eve

Flo

Nog zo een naam die lekker bekt: Flo. Deze dame kan net als menstruatie-apps Clue en Eve aangeven wanneer je ongesteld wordt en wanneer je vruchtbaar bent. Daarnaast herinnert ze je er nog eens extra aan als je aan het ovuleren bent. Let op! Inhakend op het stukje privacy. Over deze app is bekend dat zij gegevens hebben doorverkocht. Of het nu nog gebeurt is niet bekend.

Download Flo

Glow

Deze naam snappen we iets minder goed. Refererend aan dat we niet bepaalt stralen tijdens het vloeien. Anyways, Glow is het meest geschikt als je zwanger wilt worden. De app trackt je ovulatie en vruchtbare dagen, waardoor je sneller raak schiet. Net als Eve, kan je bij Glow in contact komen met andere vrouwen en tips uitwisselen (handig!). Bonus: Glow heeft zelfs meditaties. Als je daar niet helemaal zen van wordt..

Download Glow

Maya

Dit is er eentje zonder poespas. Menstruatie-app Maya doet précies wat er van haar verwacht wordt, niet meer en niet minder. Net zoals een simpele Nokia 3310 dus. Ze houdt bij wanneer je maandelijkse feestjes begint en wanneer je ovulatie is. Wel kan je je gewicht, temperatuur, symptomen en humeur aan haar kwijt.

Download Maya

Welke menstruatie-apps lijken jou wel wat?

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Clue, Eve, Glow, Flo, Maya / Beeld: GettyImages