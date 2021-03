Hannah werd mishandeld: ‘We hadden geld nodig, zei hij, dus moest ik seks hebben met zijn klanten’

Hannah (24) dacht in Casey de liefde van haar leven te hebben gevonden. Totdat hij omsloeg, en niet zo’n beetje ook. Hij sneed al haar contacten af, begon haar te mishandelen en verkocht haar aan drugsdealers.

‘Ik was negentien toen ik Casey ontmoette. Lief, knap en grappig vond ik hem. Maar onder dat laagje charme zat iets anders verscholen. Iets duisters. Van de ene op de andere dag veranderde hij mijn leven in een hel. Twee jaar eerder, op mijn zeventiende, was ik naar Engeland verhuisd om een studie performing arts te volgen, omdat ik goed kon zingen. Dat is een gerenommeerde opleiding die niet in Nederland wordt aangeboden. Ik huurde een kamer bij een hospita vlak bij Londen en maakte vriendinnen met wie ik na de repetities regelmatig een hapje ging eten of de stad in ging. De wereld lag voor me open.’

Plotseling anders

‘En toen leerde ik Casey kennen. Een studiegenootje dacht dat wij elkaar wel leuk zouden vinden, daarom organiseerde ze een double date. Ze had gelijk: ik vond Casey inderdaad leuk. En hij mij. Het gesprek liep zo lekker dat we die avond met z’n tweeën achterbleven, lang nadat onze vrienden al naar huis waren. Daarna heeft hij me naar de bus gebracht. De dagen erna liep ik op wolken. Al snel planden we een tweede date, en die avond ben ik met hem mee naar huis gegaan. Ik was tot over mijn oren verliefd en aarzelde niet toen Casey kort daarop vroeg of ik bij hem kwam wonen. Maar na een paar weken begon hij te veranderen. Als ik geen zin had in seks, werd hij prikkelbaar. Vaak draaide dat uit op ruzie. Na zo’n ruzie kroop hij in de slachtofferrol. Dat ging gepaard met een hoop tranen en spijtbetuigingen, maar als ik hem niet troostte, werd hij weer boos. Zijn driftbuien werden steeds beangstigender. Hij sloeg gaten in muren en gooide serviesgoed naar mijn hoofd.’

‘Ik vertelde het aan niemand, ik wilde niet dat iemand zich zorgen maakte en maakte mezelf wijs dat het wel meeviel. Iedereen had weleens ruzie, zei Casey. We hadden het toch meestal fijn samen? Ik had het ‘geluk’ dat Casey er alles aan deed om voor de buitenwereld te verbergen dat hij me niet goed behandelde, daarom liet hij me regelmatig naar Nederland gaan. Voor een verjaardag, bijvoorbeeld. Maar altijd als ik hier was, begon hij te dreigen. Dan whatsappte hij dat hij zelfmoord zou plegen als ik niet terug zou komen. Als ik terugkwam, vertelde hij hoeveel hij me had gemist en bedolf me onder de kusjes. Op zulke momenten hoopte – gelóófde – ik nog echt dat het goed zou komen.’

‘Maar na een van mijn bezoekjes aan Nederland veranderde alles. Voordat ik wegging, hadden we vreselijke ruzie gehad, maar hij had me er wederom van kunnen overtuigen om terug te komen. Toen ik thuiskwam, draaide Casey de deur op slot. Omdat het avond was, zocht ik er niets achter, ook niet omdat hij weer poeslief deed. Maar toen de volgende dag de deur op slot bleef en ik zei dat ik dat niet prettig vond, sloeg hij met zijn vuist vol in mijn gezicht.’

Schimmige zakendeals

‘Vanaf dat moment werd mijn leven een hel. Als ik boodschappen wilde doen, moest ik zeggen naar welke winkel ik wilde. Casey keek dan hoelang het duurde om daar te komen, en hoelang ik nodig had. Als ik niet op tijd terug was, vielen er klappen. Achteraf zei hij altijd dat dat ‘bezorgdheid’ was. Mijn telefoon moest ik thuis laten en thuis keek hij altijd mee als ik aan het appen was of op Facebook zat. Zonder hem mocht ik mijn telefoon of laptop niet gebruiken en de sociale contacten die ik nog had, bloedden daardoor snel dood. Niet zo raar, want ik reageerde altijd heel lauw en timide als iemand me een berichtje stuurde, omdat hij anders boos werd. Op een gegeven moment haken mensen dan af.

Tegelijkertijd was Casey soms ook lief. Zorgzaam zelfs. Aan die momenten hield ik me vast. Soms, als Casey zo’n ‘goede’ bui had, probeerde ik voorzichtig aan te kaarten dat onze relatie niet gezond was. Dan huilde hij dat hij hulp nodig had en hoe erg hij mij nodig had. Op die momenten wilde ik hem ook echt helpen. Na een paar maanden vertelde Casey dat hij zijn baan als postbezorger kwijt was. Hij zou een vriend gaan helpen met wat ‘zaakjes’. Niet lang daarna biechtte hij op dat hij dealde. We hadden het geld nodig, zei hij, en dat was dat.

Al snel begon hij me te betrekken bij zijn ‘zakendeals’. Ik moest met hem mee, in sexy kleding. Dingen die ik zelf nooit zou uitkiezen. Toch moest het, mijn aanwezigheid zou het zakendoen ‘soepeler’ laten verlopen. Na een paar maanden zei een van die gasten: ‘Leuk meisje. Als ik je wat extra betaal, kan ze me dan pijpen?’ Ik klampte me geschrokken vast aan Caseys arm, maar hij schudde me van zich af en zei: ‘Ja hoor. Dat doet ze wel.’ Ik stond er in shock naast. Er werd even onderhandeld, daarna moest ik mee naar een kamertje en gebeurde het. Ik was te bang om te weigeren.’

Overdosis pillen

‘Vanaf die dag ‘verkocht’ hij me vaker. Het begon met blowjobs, maar draaide al snel uit op seks. Het merendeel waren dealers tussen de 23 en 30, maar er zaten ook huisvaders tussen. Niemand vroeg ooit of ik dit zelf wel wilde. Casey zelf dwong me ook elke dag tot seks, en ik mocht geen anticonceptie gebruiken als ik seks met hem had. Ik ben in die periode twee keer zwanger geworden. Een keer heeft hij me zo hard in mijn buik geslagen dat ik een miskraam kreeg, en de tweede keer moest ik een abortus ondergaan. Hij dwong me niet alleen tot seks, maar ook om drugs te nemen zodat ik ‘wat relaxter zou worden’. Ik was, volgens hem, te uptight. Ik zou me er beter door voelen, en hij kon de huur niet betalen als ik geen seks met zijn klanten zou hebben. Ik wilde toch ook dat we een veilig thuis hadden? Als ik alsnog niet wilde, duwde hij de capsules met wietolie gewoon in mijn keel.’

‘Een keer, toen ik huilde, ging hij lachend met een mes tegen zijn eigen pols tegenover me zitten en zei dat als ik door bleef huilen, hij zou snijden en het mijn schuld zou zijn. Nog steeds ging ik om de paar maanden een paar dagen naar Nederland zodat niemand argwaan zou krijgen. Mijn ouders wisten inmiddels wel dat ik niet meer studeerde, maar ze dachten dat ik gelukkig was met mijn vriend. Nu durfde ik al helemaal niets meer te vertellen, laat staan te ontsnappen. Casey had me voor mijn verjaardag een katje gegeven waar ik gek op was. Als ik niet terug zou komen, zou hij mijn katje doodmaken, zei hij. Daarnaast speelde schaamte over mijn situatie ook een grote rol. Elke keer dat ik in Nederland was, speelde ik mooi weer, om daarna met lood in mijn schoenen terug naar Engeland te gaan.’

‘De meest afgrijselijke maanden van mijn leven moesten echter nog komen. Al het geld dat ik verdiende ging naar drugs, waardoor Casey alsnog zijn appartement uit werd geschopt. We logeerden toen twee maanden bij de man aan wie hij me als eerste had verkocht, in een huis vol vlooien en vieze matrassen. Elke dag kwamen er meerdere mensen langs met wie ik seks moest hebben. Dagenlang lag ik half bewusteloos op bed. Als ik huilde werd ik geslagen, of ik kreeg een pistool op mijn hoofd.’

‘In die periode dacht ik dat de dood mijn enige uitweg was en één keer heb ik een hoop pillen geslikt. Toen Casey me vond, sloeg hij me weer in elkaar, pas daarna bracht hij me naar het ziekenhuis om mijn maag te laten leegpompen. Een lieve verpleger informeerde naar de blauwe plekken op mijn armen, maar ik verzon een smoes en zei dat ik per ongeluk te veel pillen had geslikt. Ik was volledig gehersenspoeld en doodsbang. Toen ik thuiskwam, zei Casey dat ik goed moest eten. Ik moest aansterken, zei hij. Want de volgende dag moest ik weer aan het werk.’