Hardlopen in de winter: probeer deze 7 fouten te vermijden

Hoe fanatiek je ook bent; in de winter in het donker je nest uit komen om een rondje te rennen in de kou vraagt om véél discipline. Respect dus als je nu die hardlooplegging daadwerkelijk gebruikt om in hard te lopen. Dat gezegd hebbende, vraagt hardlopen in de winter wel om wat meer aandacht dan op een zachte lenteavond.

Probeer onderstaande fouten te vermijden als je hardloopt in de winter en je zult zien dat het je een stuk makkelijker afgaat. Alleen dat uit bed komen blijft misschien een dingetje…

1. Je zet je veiligheid niet op de eerste plek

Voor de meesten betekent hardlopen in de winter hardlopen in het donker. Zorg er daarom voor dat je goed zichtbaar bent. Met een lampje om je arm en reflecterende lijnen op je kleding en schoenen ben én voel je je meteen een stuk veiliger.

2. Je stelt geen meetbare doelen

Je kunt zomaar wat rennen, maar dat is meestal niet de beste motivatie. Afspreken met een maatje of een virtuele hardloopgroep is een lekkere stok achter de deur. Ga je liever alleen? Bedenk dan iets wat je motiveert wat niks te maken heeft met afvallen of vetverbranding. Bijvoorbeeld die hete douche en die cappuccino die na afloop op je staan te wachten.

3. Je verwacht je persoonlijke record te breken

Als je sneller wil rennen dan je ooit deed, vergelijk je tijden en afstanden dan niet met die uit de mildere maanden. Als het winderig, regenachtig of koud is, is de kans groot dat je langzamer bent. Het is daarentegen wel een goed moment om te werken aan kracht op andere manieren. Focus je op een training waarbij je werkt aan kracht en lenigheid en vergeet vooral niet te stretchen.

4. Je vasthouden aan extreme afstanden

Als je vaak lange afstanden rent maar het nu niet trekt om twee uur lang de elementen te trotseren, is het misschien tijd je routine eens om te gooien. Als je weinig tijd hebt, kun je bijvoorbeeld een heuvel in de buurt zoeken waar je een (halve) minuut tegenop rent. Als herstel loop je weer terug naar beneden, en ren je vervolgens weer omhoog. Afhankelijk van je conditie kun je zoveel daarvan doen als je wil. Tussen de vier en acht keer is een mooi startpunt, maar zorg er wel voor dat je daarvoor en erna wat jogt als warming-up en cooling down.

5. Je draagt de verkeerde uitrusting

Als uitrusting er ooit toe doet, dan is het wel op koude dagen. Vochtige kleding wordt snel koud en je kunt nu niet in een korte broek met een hemdje de deur uit. Je denkt misschien dat je nu thermokleding aan moet, maar vergis je niet: ook in de kou zweet je. Draag daarom liever laagjes die je uit kunt trekken als je eenmaal warm bent. Zorg ervoor dat de basis is gemaakt van lichtgewicht materiaal en vermijd katoen omdat dat zweet vasthoudt en nat blijft.

6. Je slaat de warming up of cooling down over

Van je warme bed de vrieskou in duiken, is nogal een shock voor je lichaam. Doe daarom thuis al wat huishoudelijke taakjes in sportkleding zodat je lichaam wat warmer is. Als je een goede warming-up doet, is er geen enkele reden om in de winter sneller blessures te krijgen. Weersta ook de verleiding om na het lopen meteen op de bank te duiken, maar doe eerst nog een goede stretch.

7. Je vergeet het belang van goed drinken

Dat het koud is, betekent niet dat je geen vocht verliest. Onder die winteruitrusting zweet je nog steeds. Te weinig vocht is een van de grootste boosdoeners van blessures. Bovendien kun je rekenen op gillende hoofdpijn als je niet genoeg water drinkt tijdens of na een work-out.

Verder geldt zoals altijd: houd je eigen tempo aan en stop wanneer dat nodig is.

